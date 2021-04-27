Маркетплейс Goods.ru переименовали в «Сбермегамаркет»

После «развода» «Сбера» с «Яндексом» в июне 2020 г. компания выкупила у госбанка 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». Позже, в сентябре 2020 г., «Яндекс» объявил об объединении двух площадок — система «Беру» была встроена в «Яндекс.Маркет», который в итоге был преобразован в маркетплейс. В октябре 2020 г. основатель и директор аккредитованного регистратора «Домены.ру» Павел Гросс Днепров сообщил, что «Яндекс» купил один из старейших доменов российского интернета — market.ru, а в апреле текущего года Гросс Днепров написал на Facebook, что «Сбер» выкупил примерно за 6 млн руб. домен megamarket.ru. Кроме того, «Сбером» в период с 23 марта по 2 апреля были зарегистрированы несколько вариаций домена sbermegamarket, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».