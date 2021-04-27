Маркетплейс Goods.ru переименовали в «Сбермегамаркет»
Маркетплейс Goods.ru, 85% которого «Сбер» получил в апреле этого года, переименован в «Сбермегамаркет». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Полный ребрендинг будет завершен в конце II квартала 2021 г., отметили там.
Изменения в названии не коснутся покупателей и продавцов маркетплейса, заверили в «Сбере». Вся информация из личных кабинетов будет перенесена на новый сайт, включая накопленные бонусы. Перезаключение действующих договоров между маркетплейсом и продавцами также не потребуется, а коммерческие условия сотрудничества не изменятся.
Goods.ru был запущен в 2017 г. как маркетплейс группы «М.Видео – Эльдорадо», входящей в «Сафмар» Михаила Гуцериева. «Сбер», «М.Видео – Эльдорадо», основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован объявили о завершении сделки по продаже большей части маркетплейса в апреле текущего года. По условиям сделки «Сбер» получил 85% в goods.ru, 10% сохраняет за собой группа «М.Видео – Эльдорадо», 5% остается у Тынкована.
В рамках сделки «Сбер» намерен инвестировать около 35 млрд руб. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании Goods.ru, сообщали ранее в кредитной организации. Были и другие претенденты на покупку маркетплейса, сообщали источники «Коммерсанта» и The Bell. Среди тех, с кем владельцами маркетплейса велись переговоры, также назывались «Яндекс.Маркет», «Почта России» и «Газпром-медиа».
После «развода» «Сбера» с «Яндексом» в июне 2020 г. компания выкупила у госбанка 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». Позже, в сентябре 2020 г., «Яндекс» объявил об объединении двух площадок — система «Беру» была встроена в «Яндекс.Маркет», который в итоге был преобразован в маркетплейс. В октябре 2020 г. основатель и директор аккредитованного регистратора «Домены.ру» Павел Гросс Днепров сообщил, что «Яндекс» купил один из старейших доменов российского интернета — market.ru, а в апреле текущего года Гросс Днепров написал на Facebook, что «Сбер» выкупил примерно за 6 млн руб. домен megamarket.ru. Кроме того, «Сбером» в период с 23 марта по 2 апреля были зарегистрированы несколько вариаций домена sbermegamarket, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».