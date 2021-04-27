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Маркетплейс Goods.ru переименовали в «Сбермегамаркет»

Ведомости

Маркетплейс Goods.ru, 85% которого «Сбер» получил в апреле этого года, переименован в «Сбермегамаркет». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Полный ребрендинг будет завершен в конце II квартала 2021 г., отметили там.

Изменения в названии не коснутся покупателей и продавцов маркетплейса, заверили в «Сбере». Вся информация из личных кабинетов будет перенесена на новый сайт, включая накопленные бонусы. Перезаключение действующих договоров между маркетплейсом и продавцами также не потребуется, а коммерческие условия сотрудничества не изменятся. 

Goods.ru был запущен в 2017 г. как маркетплейс группы «М.Видео – Эльдорадо», входящей в «Сафмар» Михаила Гуцериева. «Сбер», «М.Видео – Эльдорадо», основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован объявили о завершении сделки по продаже большей части маркетплейса в апреле текущего года. По условиям сделки «Сбер» получил 85% в goods.ru, 10% сохраняет за собой группа «М.Видео – Эльдорадо», 5% остается у Тынкована. 

В рамках сделки «Сбер» намерен инвестировать около 35 млрд руб. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании Goods.ru, сообщали ранее в кредитной организации. Были и другие претенденты на покупку маркетплейса, сообщали источники «Коммерсанта» и The Bell. Среди тех, с кем владельцами маркетплейса велись переговоры, также назывались «Яндекс.Маркет», «Почта России» и «Газпром-медиа».

После «развода» «Сбера» с «Яндексом» в июне 2020 г. компания выкупила у госбанка 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». Позже, в сентябре 2020 г., «Яндекс» объявил об объединении двух площадок — система «Беру» была встроена в «Яндекс.Маркет», который в итоге был преобразован в маркетплейс. В октябре 2020 г. основатель и директор аккредитованного регистратора «Домены.ру» Павел Гросс Днепров сообщил, что «Яндекс» купил  один из старейших доменов российского интернета — market.ru, а в апреле текущего года Гросс Днепров написал на Facebook, что «Сбер» выкупил примерно за 6 млн руб. домен megamarket.ru. Кроме того, «Сбером» в период с 23 марта по 2 апреля были зарегистрированы несколько вариаций домена sbermegamarket, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных