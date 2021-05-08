Девять клубов Суперлиги заплатят по 15 млн евро за возвращение в УЕФА

УЕФА также представила свои условия возвращения экс-участников Суперлиги в чемпионат. Девять клубов, участвовавших в Суперлиге, пожертвуют сумму в размере €15 млн с каждого на развитие детского и молодежного спорта в Европе, в том числе в Великобритании. Также в документе указано, что с бывших учредителей Суперлиги будет удержано 5% от доходов, которые бы они получили в случае полноценного выступления в клубных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, за один сезон.