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Девять клубов Суперлиги заплатят по 15 млн евро за возвращение в УЕФА

Ведомости

После провала футбольной Суперлиги девять бывших ее участников приняли «Декларацию о приверженности клубов УЕФА», в которой указываются обязательства команд на клубные турниры, а также на национальные клубные соревнования. Об этом говорится в официальном заявлении УЕФА.

УЕФА также представила свои условия возвращения экс-участников Суперлиги в чемпионат. Девять клубов, участвовавших в Суперлиге, пожертвуют сумму в размере €15 млн с каждого на развитие детского и молодежного спорта в Европе, в том числе в Великобритании. Также в документе указано, что с бывших учредителей Суперлиги будет удержано 5% от доходов, которые бы они получили в случае полноценного выступления в клубных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, за один сезон.

Каждый футбольный клуб признает обязательный характер устава УЕФА, а также будет участвовать в клубных турнирах под эгидой организации каждый сезон, в который клуб квалифицируется по спортивным показателям. В случае, если экс-участники снова инициируют создание проекта, аналогичного Суперлиге, с них будет взыскан штраф в размере 100 млн евро.

Ранее УЕФА утвердила новый регламент проведения чемпионата. Вместо 32 команд в основной сетке турнира будут принимать участие 36 клубов, а вместо 6 игр на групповой стадии будет 10, при этом общее количество матчей Лиги чемпионов увеличится со 125 до 225.

На сегодняшний день «Декларацию о приверженности клубов» приняли девять футбольных команд — британские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», испанская «Атлетико» и две итальянских — «Интер» и «Милан». При этом среди учредителей Суперлиги было 12 клубов. Среди подписантов Декларации не указаны «Барселона», «Реал Мадрид» и «Ювентус». По словам главы Суперлиги Флорентино Переса, эти три команды остаются среди учредителей нового турнира.

Суперлига была создана из-за недовольства топовых клубов распределением доходов спонсоров и телетрансляций Лиги чемпионов. О ее создании было объявлено вечером 18 апреля, а уже 20 апреля после негативной критики со стороны УЕФА, ФИФА и общества болельщиков по отношению к Суперлиге клубы начали выходить из ее состава. Первыми были шесть английских клубов. Владелец «Ливерпуля» американский миллиардер Джон Генри принес извинения болельщикам, команде и тренеру за участие клуба в проекте.

Ранее по теме: Акции «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» подешевели после провала Суперлиги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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