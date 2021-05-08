Девять клубов Суперлиги заплатят по 15 млн евро за возвращение в УЕФА
После провала футбольной Суперлиги девять бывших ее участников приняли «Декларацию о приверженности клубов УЕФА», в которой указываются обязательства команд на клубные турниры, а также на национальные клубные соревнования. Об этом говорится в официальном заявлении УЕФА.
УЕФА также представила свои условия возвращения экс-участников Суперлиги в чемпионат. Девять клубов, участвовавших в Суперлиге, пожертвуют сумму в размере €15 млн с каждого на развитие детского и молодежного спорта в Европе, в том числе в Великобритании. Также в документе указано, что с бывших учредителей Суперлиги будет удержано 5% от доходов, которые бы они получили в случае полноценного выступления в клубных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, за один сезон.
Каждый футбольный клуб признает обязательный характер устава УЕФА, а также будет участвовать в клубных турнирах под эгидой организации каждый сезон, в который клуб квалифицируется по спортивным показателям. В случае, если экс-участники снова инициируют создание проекта, аналогичного Суперлиге, с них будет взыскан штраф в размере 100 млн евро.
Ранее УЕФА утвердила новый регламент проведения чемпионата. Вместо 32 команд в основной сетке турнира будут принимать участие 36 клубов, а вместо 6 игр на групповой стадии будет 10, при этом общее количество матчей Лиги чемпионов увеличится со 125 до 225.
На сегодняшний день «Декларацию о приверженности клубов» приняли девять футбольных команд — британские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», испанская «Атлетико» и две итальянских — «Интер» и «Милан». При этом среди учредителей Суперлиги было 12 клубов. Среди подписантов Декларации не указаны «Барселона», «Реал Мадрид» и «Ювентус». По словам главы Суперлиги Флорентино Переса, эти три команды остаются среди учредителей нового турнира.
Суперлига была создана из-за недовольства топовых клубов распределением доходов спонсоров и телетрансляций Лиги чемпионов. О ее создании было объявлено вечером 18 апреля, а уже 20 апреля после негативной критики со стороны УЕФА, ФИФА и общества болельщиков по отношению к Суперлиге клубы начали выходить из ее состава. Первыми были шесть английских клубов. Владелец «Ливерпуля» американский миллиардер Джон Генри принес извинения болельщикам, команде и тренеру за участие клуба в проекте.