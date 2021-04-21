Акции «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» подешевели после провала Суперлиги
Акции футбольного клуба «Ювентус» в ходе торгов на Миланской бирже подешевели на 13,6% относительно цены закрытия предыдущего дня торгов. 21 апреля стоимость бумаги итальянского футбольного клуба на минимуме достигала 0,754 евро, в то время как в понедельник, на фоне новостей о создании Суперлиги, цена акции составляла 0,911 в момент закрытия. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Акции «Манчестера Юнайтед» в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 апреля подешевели на 6% — до $16,22 за бумагу. Торги на американских биржах начинаются в 16:30 по мск, после открытия торгов 21 апреля бумаги продолжили дешеветь, на 17:00 по мск их стоимость составила $16,18.
Председатель совета директоров «Ювентуса» Андреа Аньелли был одним из инициаторов создания Суперлиги — турнира, который должен был состоять из двадцати топовых европейских клубов и создать альтернативу Лиги чемпионов. Но в Суперлигу вступили только 12 клубов — шесть английских («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»), три испанских («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских («Интер», «Милан», «Ювентус»). После негативной критики со стороны УЕФА, ФИФА и общества болельщиков по отношению к Суперлиге клубы начали выходить из ее состава.
Позже СМИ сообщили, что Аньелли может покинуть свой пост. Президент «Реал Мадрида» после провала Суперлиги также покинул свой пост.
Суперлига была создана из-за недовольства топовых клубов распределением доходов спонсоров и телетрансляций Лиги чемпионов. О ее создании было объявлено вечером 18 апреля, а уже 20 апреля шесть английских клубов объявили о выходе из проекта. Одним из первых клубов, который принял решение выйти — стал английский «Челси» российского бизнесмена Романа Абрамовича. Первым официально объявившим о выходе стал «Манчестер Сити». Владелец «Ливерпуля», американский миллиардер Джон Генри принес извинения болельщикам, команде и тренеру за участие клуба в проекте и заявил, что это полностью его вина, и попросил не винить команду.