Акции «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» подешевели после провала Суперлиги

Суперлига была создана из-за недовольства топовых клубов распределением доходов спонсоров и телетрансляций Лиги чемпионов. О ее создании было объявлено вечером 18 апреля, а уже 20 апреля шесть английских клубов объявили о выходе из проекта. Одним из первых клубов, который принял решение выйти — стал английский «Челси» российского бизнесмена Романа Абрамовича. Первым официально объявившим о выходе стал «Манчестер Сити». Владелец «Ливерпуля», американский миллиардер Джон Генри принес извинения болельщикам, команде и тренеру за участие клуба в проекте и заявил, что это полностью его вина, и попросил не винить команду.