СМИ сообщили о роспуске футбольной Суперлиги
Двенадцать клубов — основателей футбольной Суперлиги после обсуждения приняли решение о роспуске турнира, сообщает издание TalkSport в своем Twitter.
На фоне роспуска со своего поста ушел исполнительный директор и управляющий футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», отмечает издание.
Ранее журналисты BBC сообщили, что выход из Суперлиги обсуждают «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико» и «Барселона».
18 апреля английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», три испанских клуба («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских («Интер», «Милан», «Ювентус») объявили о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги.
Игроки, заявленные за клубы Суперлиги, не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы, заявлял президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя планы клубов.
18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустил заявление, в котором охарактеризовал идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.