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ЕС заключил крупный контракт на поставку вакцины Pfizer-BioNTech

Ведомости

Евросоюз заключил соглашение на поставку вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, в рамках которого ЕС получит дополнительно 900 млн доз, также в контракте прописан опцион на приобретение аналогичного количества доз препарата. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Рада объявить, что Еврокомиссия утвердила контракт на гарантированную поставку 900 млн доз (и опциона на покупку еще 900 млн) в 2021-2023 годах с BioNTech Group и Pfizer», — написала фон дер Ляйен, добавив, что в будущем будут заключены дополнительные контракты касательно поставок вакцин и технологий их производства.

По словам фон дер Ляйен, вакцинация от коронавируса в ЕС проходит успешно. Власти союза готовятся к развертыванию следующего этапа борьбы с пандемией, который подразумевает вакцинацию детей и подростков, повторную иммунизацию взрослых, а также выявление более сложных мутаций коронавируса.

В пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что 27 стран Евросоюза уже получили около 200 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал ТАСС. Всего ЕС заключил шесть контрактов с западными компаниями, которые должны были обеспечить поставку 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса до конца текущего года. Вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson уже сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств (EMA) по ускоренной процедуре.

Ранее по теме: ЕС недополучил 73 млн доз вакцин от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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