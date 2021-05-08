ЕС заключил крупный контракт на поставку вакцины Pfizer-BioNTech
Евросоюз заключил соглашение на поставку вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, в рамках которого ЕС получит дополнительно 900 млн доз, также в контракте прописан опцион на приобретение аналогичного количества доз препарата. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Рада объявить, что Еврокомиссия утвердила контракт на гарантированную поставку 900 млн доз (и опциона на покупку еще 900 млн) в 2021-2023 годах с BioNTech Group и Pfizer», — написала фон дер Ляйен, добавив, что в будущем будут заключены дополнительные контракты касательно поставок вакцин и технологий их производства.
🇪🇺 vaccination is progressing well.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021
Now we prepare the next stage in our response:
➡️giving booster shots
➡️dealing with possible escape variants
➡️allowing for vaccination of children & teenagers
По словам фон дер Ляйен, вакцинация от коронавируса в ЕС проходит успешно. Власти союза готовятся к развертыванию следующего этапа борьбы с пандемией, который подразумевает вакцинацию детей и подростков, повторную иммунизацию взрослых, а также выявление более сложных мутаций коронавируса.
В пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что 27 стран Евросоюза уже получили около 200 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал ТАСС. Всего ЕС заключил шесть контрактов с западными компаниями, которые должны были обеспечить поставку 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса до конца текущего года. Вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson уже сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств (EMA) по ускоренной процедуре.