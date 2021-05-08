ЕС заключил крупный контракт на поставку вакцины Pfizer-BioNTech

В пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что 27 стран Евросоюза уже получили около 200 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал ТАСС. Всего ЕС заключил шесть контрактов с западными компаниями, которые должны были обеспечить поставку 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса до конца текущего года. Вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson уже сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств (EMA) по ускоренной процедуре.