ЕС недополучил 73 млн доз вакцин от коронавируса
Страны Евросоюза к концу текущей недели получат 107 млн доз вакцин, что на 73 млн доз ниже ожидаемого количества, сообщает агентство ТАСС на основе заявления еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес.
«К концу этой недели ЕС получит 107 млн доз вакцин», — сказала она. При этом, как отмечает агентство, ранее Еврокомиссия информировала, что по контрактам в ЕС должно было поступить в первом квартале года 180 млн доз.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен получить в первом квартале 66-67 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, 10 млн доз препарата компании Moderna и 30 млн доз вакцины компании AstraZeneca.
Еврокомиссия подчеркнула, что AstraZeneca поставила лишь четверть законтрактованного на первый квартал объема. Разницу удалось компенсировать за счет решения Европейского агентства лекарственных препаратов, согласно которому из одного флакона вакцины Pfizer страны Евросоюза должны извлекать шесть доз вакцины вместо расчетных пяти за счет использования шприцев с дозировкой повышенной точности.
Агентство также отмечает, что в большинстве стран ЕС массовая вакцинация еще не началась: прививки делаются приоритетным группам населения, а остальные граждане смогут их получить лишь к середине или концу весны.