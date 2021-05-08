«Газпром» намерен обеспечить бесплатным газом мемориалы Вечного огня
«В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера мы решили обратиться к правительству Российской Федерации с предложением утвердить распоряжением «Перечень Вечных огней и Огней памяти» в регионах работы группы «Газпром». И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов 0 рублей», — сказал Густов в ходе церемонии зажжения Вечного огня на Кургане Бессмертия в Тульской области.
«Уверен, что в этой инициативе нас поддержит не только правительство Российский Федерации, но и поставщики природного газа в других регионах страны», — добавил он.
Как отмечает телеканал, мемориал впервые зажгли от сетевого природного газа, что позволит ему гореть постоянно. До этого пламя зажигали от баллонов со сжиженным топливом только по случаю праздничных мероприятий и перезахоронения павших воинов.