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«Газпром» намерен обеспечить бесплатным газом мемориалы Вечного огня

Ведомости

«Газпром» планирует оплачивать газ, подаваемый к мемориалам Вечного огня, в регионах присутствия компании. Как рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов, холдинг решил обратиться с таким предложением в правительство, передает НТВ.

«В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера мы решили обратиться к правительству Российской Федерации с предложением утвердить распоряжением «Перечень Вечных огней и Огней памяти» в регионах работы группы «Газпром». И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов 0 рублей», — сказал Густов в ходе церемонии зажжения Вечного огня на Кургане Бессмертия в Тульской области.

«Уверен, что в этой инициативе нас поддержит не только правительство Российский Федерации, но и поставщики природного газа в других регионах страны», — добавил он.

Как отмечает телеканал, мемориал впервые зажгли от сетевого природного газа, что позволит ему гореть постоянно. До этого пламя зажигали от баллонов со сжиженным топливом только по случаю праздничных мероприятий и перезахоронения павших воинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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