«Газпром» намерен обеспечить бесплатным газом мемориалы Вечного огня

«В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера мы решили обратиться к правительству Российской Федерации с предложением утвердить распоряжением «Перечень Вечных огней и Огней памяти» в регионах работы группы «Газпром». И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов 0 рублей», — сказал Густов в ходе церемонии зажжения Вечного огня на Кургане Бессмертия в Тульской области.