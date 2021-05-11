Группа «Тинькофф» отчиталась о рекордной прибыли в I квартале

Благодаря приросту кредитного портфеля, который за вычетом резервов увеличился на 14,5%, составив 431 млрд руб., чистая маржа группы в I квартале года повысилась на 14% — до 29,2 млрд руб. В то же время доходность кредитного портфеля сократилась за год с 29,8% до 25,6%, что по большей части было обусловлено снижением процентных ставок и изменениями в структуре кредитных продуктов, пояснили в «Тинькофф».