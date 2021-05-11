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Группа «Тинькофф» отчиталась о рекордной прибыли в I квартале

Ведомости

Головная компания «Тинькофф банка» TCS Group в I квартале текущего года получила чистую прибыль в 14,2 млрд руб., что на 57% превышает показатель аналогичного периода 2020 г., следует из отчетности группы по МСФО.

«Мы продолжили демонстрировать эффективный рост чистой прибыли в I квартале 2021 г., которая достигла нового квартального рекорда в 14,2 млрд руб., поскольку мы росли на полную мощность, привлекая новых клиентов и запуская новые интересные функции в наших продуктовых линейках», — прокомментировал финансовые результаты исполнительный директор в составе совета директоров TCS Group Оливер Хьюз.

Выручка группы выросла на 21% в годовом выражении в I квартале — до 56,8 млрд руб. В отчетности указали, что 43% от выручки и 24% от чистой прибыли организации пришлись на доход от некредитного бизнеса TCS Group.

Благодаря приросту кредитного портфеля, который за вычетом резервов увеличился на 14,5%, составив 431 млрд руб., чистая маржа группы в I квартале года повысилась на 14% — до 29,2 млрд руб. В то же время доходность кредитного портфеля сократилась за год с 29,8% до 25,6%, что по большей части было обусловлено снижением процентных ставок и изменениями в структуре кредитных продуктов, пояснили в «Тинькофф».

TCS Group также сохранила прогноз по чистой прибыли на 2021 г. По оценкам экспертов кредитной организации, она составит не менее 55 млрд руб. при росте кредитного портфеля более чем на 30%. В 2020 г. группа заработала чистую прибыль в 44,2 млрд руб., что на 22% больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных