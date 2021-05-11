Группа «Тинькофф» отчиталась о рекордной прибыли в I квартале
«Мы продолжили демонстрировать эффективный рост чистой прибыли в I квартале 2021 г., которая достигла нового квартального рекорда в 14,2 млрд руб., поскольку мы росли на полную мощность, привлекая новых клиентов и запуская новые интересные функции в наших продуктовых линейках», — прокомментировал финансовые результаты исполнительный директор в составе совета директоров TCS Group Оливер Хьюз.
Выручка группы выросла на 21% в годовом выражении в I квартале — до 56,8 млрд руб. В отчетности указали, что 43% от выручки и 24% от чистой прибыли организации пришлись на доход от некредитного бизнеса TCS Group.
Благодаря приросту кредитного портфеля, который за вычетом резервов увеличился на 14,5%, составив 431 млрд руб., чистая маржа группы в I квартале года повысилась на 14% — до 29,2 млрд руб. В то же время доходность кредитного портфеля сократилась за год с 29,8% до 25,6%, что по большей части было обусловлено снижением процентных ставок и изменениями в структуре кредитных продуктов, пояснили в «Тинькофф».
TCS Group также сохранила прогноз по чистой прибыли на 2021 г. По оценкам экспертов кредитной организации, она составит не менее 55 млрд руб. при росте кредитного портфеля более чем на 30%. В 2020 г. группа заработала чистую прибыль в 44,2 млрд руб., что на 22% больше, чем годом ранее.