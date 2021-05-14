Треть компаний по всему миру планирует сократить офисы после удаленки
В опросе приняли участие около 400 международных компаний с общей численностью сотрудников более 10 млн человек.
По данным аналитиков, 35% компаний планируют сократить площадь своих офисов. Столько же компаний оставят офисы без изменений, 30% — увеличат их в ближайшие три года.
В результатах опроса говорится, что около 25% арендаторов планируют после пандемии переехать в новый офис, 38% из них хотят переехать в ближайшие три года. Арендаторы связывают это с оптимизацией офисных пространств или корректировкой стратегии работы с имеющимися площадями.
59% компаний назвали опыт работы на удаленке «положительным» или «чрезвычайно положительным». Такие компании переходят на смешанный формат работы и планируют улучшать свои офисы. 47% компаний хотят повышать качество арендуемых пространств, 46% — добавят новые услуги и удобства для сотрудников. 65% компаний хотят добавить постаматы с едой и напитками, 47% — тренажерный зал, 46% — парковки или места для хранения велосипедов, 45% — пространства для отдыха и релаксации, 45% — пункты самовывоза заказов.
Аналитики отметили, что компании не планируют полностью отказываться от аренды офисов за счет удаленки. 90% компаний считают офисы стратегическим инструментом своего бизнеса.