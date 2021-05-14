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Треть компаний по всему миру планирует сократить офисы после удаленки

Ведомости

Более трети крупных компаний приняли решение сократить площадь своих офисов в ближайшие три года, почти столько же хотят расширить занимаемые площади, сообщил РБК со ссылкой на опрос консалтинговой компании Knight Frank.

В опросе приняли участие около 400 международных компаний с общей численностью сотрудников более 10 млн человек.

По данным аналитиков, 35% компаний планируют сократить площадь своих офисов. Столько же компаний оставят офисы без изменений, 30% — увеличат их в ближайшие три года.

В результатах опроса говорится, что около 25% арендаторов планируют после пандемии переехать в новый офис, 38% из них хотят переехать в ближайшие три года. Арендаторы связывают это с оптимизацией офисных пространств или корректировкой стратегии работы с имеющимися площадями.

59% компаний назвали опыт работы на удаленке «положительным» или «чрезвычайно положительным». Такие компании переходят на смешанный формат работы и планируют улучшать свои офисы. 47% компаний хотят повышать качество арендуемых пространств, 46% — добавят новые услуги и удобства для сотрудников. 65% компаний хотят добавить постаматы с едой и напитками, 47% — тренажерный зал, 46% — парковки или места для хранения велосипедов, 45% — пространства для отдыха и релаксации, 45% — пункты самовывоза заказов.

Аналитики отметили, что компании не планируют полностью отказываться от аренды офисов за счет удаленки. 90% компаний считают офисы стратегическим инструментом своего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных