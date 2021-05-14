Треть компаний по всему миру планирует сократить офисы после удаленки

В результатах опроса говорится, что около 25% арендаторов планируют после пандемии переехать в новый офис, 38% из них хотят переехать в ближайшие три года. Арендаторы связывают это с оптимизацией офисных пространств или корректировкой стратегии работы с имеющимися площадями.