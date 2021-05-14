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«Коммерсантъ»: издатели просят разрешить продажу сигарет в киосках печати

Ведомости

Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП предложил отменить ограничения на продажу сопутствующих товаров в киосках печати для поддержки распространения прессы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента союза Александра Оськина. Доля прессы при этом будет составлять не менее 50% ассортимента.

«Мы должны перенять европейскую практику, где в газетных киосках разрешено продавать, в том числе табачные изделия, слабоалкогольные напитки и еду, они помогут увеличить трафик», — рассказал Оськин.

По данным издателей на конец 2020 года, в России работали 14,9 тыс. киосков печати: за год их число снизилось на 11%. В течение трех лет число киосков в стране снижалось не более чем на 1%.

Оськин отметил, что союз направил эту информацию в Минпромторг и Минцифры. В письме в Минцифры издатели попросили создать координационный совет при министерстве по поддержке распространения прессы. У Минпромторга союз попросил поддержки на уровне регионов. В Минцифры подтвердили получение письма, в Минпромторге сообщили, что отправили предложения издателей региональным властям.

Союз издателей также предложил поменять механизм аренды мест под киоски и распределять их через конкурсы, а не через аукционы, заключать договоры аренды не менее чем на пять лет и поднять нормативы по минимальному количеству киосков в каждом регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных