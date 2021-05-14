«Коммерсантъ»: издатели просят разрешить продажу сигарет в киосках печати
Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП предложил отменить ограничения на продажу сопутствующих товаров в киосках печати для поддержки распространения прессы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента союза Александра Оськина. Доля прессы при этом будет составлять не менее 50% ассортимента.
«Мы должны перенять европейскую практику, где в газетных киосках разрешено продавать, в том числе табачные изделия, слабоалкогольные напитки и еду, они помогут увеличить трафик», — рассказал Оськин.
По данным издателей на конец 2020 года, в России работали 14,9 тыс. киосков печати: за год их число снизилось на 11%. В течение трех лет число киосков в стране снижалось не более чем на 1%.
Оськин отметил, что союз направил эту информацию в Минпромторг и Минцифры. В письме в Минцифры издатели попросили создать координационный совет при министерстве по поддержке распространения прессы. У Минпромторга союз попросил поддержки на уровне регионов. В Минцифры подтвердили получение письма, в Минпромторге сообщили, что отправили предложения издателей региональным властям.
Союз издателей также предложил поменять механизм аренды мест под киоски и распределять их через конкурсы, а не через аукционы, заключать договоры аренды не менее чем на пять лет и поднять нормативы по минимальному количеству киосков в каждом регионе.