FT: состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

Рост мирового числа миллиардеров в 2020 г. был беспрецедентным: по данным Forbes, общее состояние всех миллиардеров мира выросло с $5 трлн до $13 трлн. Количество миллиардеров в мире, по оценке Forbes, также беспрецедентно выросло до 2700 человек (+700 в 2020 г.). Россия — не исключение. В список российских миллиардеров по версии Forbes в 2021 г. вошли 123 человека против 102 в 2020 г. Сменился лидер российской части списка Forbes: первое место занял Мордашов и его семья, чье состояние оценено в $29,1 млрд — это на $12,3 млрд больше, чем годом ранее. Следом за ним — лидер прошлогоднего рейтинга, основной бенефициар «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $27 млрд. Замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд.