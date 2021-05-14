FT: состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны
Состояние российских миллиардеров составляет 35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны, подсчитал Financial Times. Издание подсчитало состояние миллиардеров как долю от ВВП страны, в которой они живут. Россия оказалась на первом месте — доля состояний миллиардеров по отношению к объему национального ВВП увеличилась на 10 п. п. за 2020 г.
На втором месте оказалась Швеция. Состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП. Причем за год этот показатель увеличился почти на 10 п.п. Тройку замыкает Индия — ее миллиардеры за год пандемии также сделали рывок. Доля их состояния в ВВП страны составляет около 20%. В пятерку стран рейтинга также вошли США и Франция — доли их миллиардеров в ВВП составляют 19% и 17% соответственно.
Для сравнения FT приводит богатейших людей из разных стран и сравнивает их состояние по отношению к ВВП. Например, самый богатый человек в мире — основатель Amazon Джеф Безос — владеет состоянием в $177 млрд, что равно 0,8% ВВП США. При этом, издание подчеркивает, что «современных Рокфеллеров» (состояние Джона Рокфеллера на пике составляло 1,6% от американского ВВП) не стоит искать в самых богатых странах мира, их наибольшее сосредоточение наблюдается в странах с развивающимся рынком. Например, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов владеет состоянием в $29 млрд, что равно 1,7% российского ВВП. А испанский миллиардер Амансио Ортега - основатель Inditex (бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и т.д.) владеет состоянием, которое равно 5,3% ВВП Испании.
FT в своей публикации оценивает и качество укоренившейся бизнес-элиты в разных странах — издание разделяет миллиардеров на «плохих» и «хороших». Россия, традиционно занимавшая первое место по количеству «плохих» миллиардеров, уступила лидерство Мексике. Доля «плохих» миллиардеров в Мексике от их общего числа составила 75%, в России — 60%.
Рост мирового числа миллиардеров в 2020 г. был беспрецедентным: по данным Forbes, общее состояние всех миллиардеров мира выросло с $5 трлн до $13 трлн. Количество миллиардеров в мире, по оценке Forbes, также беспрецедентно выросло до 2700 человек (+700 в 2020 г.). Россия — не исключение. В список российских миллиардеров по версии Forbes в 2021 г. вошли 123 человека против 102 в 2020 г. Сменился лидер российской части списка Forbes: первое место занял Мордашов и его семья, чье состояние оценено в $29,1 млрд — это на $12,3 млрд больше, чем годом ранее. Следом за ним — лидер прошлогоднего рейтинга, основной бенефициар «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $27 млрд. Замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин с $26,2 млрд.
«Российский список удивительно длинный для не такой большой экономики, почти 120 имен», — говорится в материале издания. При этом в Мексике существует лишь 13 миллиардеров, пишет издание. Среди стран с наибольшим количеством «хороших» миллиардеров весь азиатско-тихоокеанский сектор: Тайвань, Китай, Южная Корея (более 40%), Индонезия (более 30%) Австралия (около 25%).
FT также выделило в отдельную категорию «наследных» миллиардеров, чье состояние перешло к ним от родственников. На первых строчках среди стран по количеству таких миллиардеров стали Франция и Германия — доли «наследных» миллиардеров составляют 80% и 70% соответственно.