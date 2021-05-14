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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Ведомости

Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел в нескольких странах, следует из данных сервиса Downdetector.

По его данным, в США на сбой пожаловались 888 пользователей Instagram, из которых 57% заявляют о сбое в новостной ленте, 31% жалуются на проблемы со входом и 11% на работу веб-сайта. О сбое в Facebook сообщают 735 американских пользователей. 58% жалуются на проблемы со входом, 21% заявляют о сбое в новостной ленте, и 20% сообщают о проблемах в работе веб-сайта.

В России о сбое в Instagram сообщают всего 48 пользователей, в Facebook сбоя не зафиксировано. При этом жалобы поступают из Великобритании, Германии, Польши и других государств. 

Ранее по теме: В работе Instagram произошел сбой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных