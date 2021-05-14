В работе Facebook и Instagram произошел сбой

По его данным, в США на сбой пожаловались 888 пользователей Instagram, из которых 57% заявляют о сбое в новостной ленте, 31% жалуются на проблемы со входом и 11% на работу веб-сайта. О сбое в Facebook сообщают 735 американских пользователей. 58% жалуются на проблемы со входом, 21% заявляют о сбое в новостной ленте, и 20% сообщают о проблемах в работе веб-сайта.