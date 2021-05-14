В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел в нескольких странах, следует из данных сервиса Downdetector.
По его данным, в США на сбой пожаловались 888 пользователей Instagram, из которых 57% заявляют о сбое в новостной ленте, 31% жалуются на проблемы со входом и 11% на работу веб-сайта. О сбое в Facebook сообщают 735 американских пользователей. 58% жалуются на проблемы со входом, 21% заявляют о сбое в новостной ленте, и 20% сообщают о проблемах в работе веб-сайта.
В России о сбое в Instagram сообщают всего 48 пользователей, в Facebook сбоя не зафиксировано. При этом жалобы поступают из Великобритании, Германии, Польши и других государств.