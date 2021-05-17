В Совфеде предложили предоставить бизнесу льготы за наем заключенных

К социально-уязвимым категориям относят инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов в возрасте до 23 лет, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, а также беженцев и вынужденных переселенцев, малоимущих граждан и граждан без определенного места жительства.