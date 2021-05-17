В Совфеде предложили предоставить бизнесу льготы за наем заключенных
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается признать осужденных граждан социально уязвимой категорией. Законопроектом также предлагается давать статус «социального предпринимателя» тем бизнесменам, которые нанимают на работу действующих заключенных, а также тех граждан, которые были приговорены к исправительным работам.
Документом предлагается внести поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности парламента.
«В силу необходимости обеспечения занятости осужденных в период отбывания наказания законопроектом предлагается включить в категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать "социальным предпринимателем", лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Там отмечается, что в последнее время наблюдается» тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом». Коммерческие организации и ИП размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства, а также привлекают осужденных к труду на объектах, расположенных вне колоний.
Как следует из опубликованных документов, законопроект был поддержан правительством России.
Согласно действующей редакции закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социальным предпринимателем признается субъект МСП, у которого не менее 50% сотрудников относятся к социально-уязвимой категории граждан. Доля расходов на оплату труда таких лиц в общих расходах предпринимателя на оплату труда должна составлять не менее 25%.
Для социальных предпринимателей существует множество льгот: например, они могут получить налоговые преференции, заем под минимальный годовой процент, льготные условия аренды государственного и муниципального имущества, а также информационную поддержку.
К социально-уязвимым категориям относят инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов в возрасте до 23 лет, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, а также беженцев и вынужденных переселенцев, малоимущих граждан и граждан без определенного места жительства.