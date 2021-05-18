Чистая прибыль «Алросы» в I квартале выросла в восемь раз
Чистая прибыль алмазодобывающей компании «Алроса» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в январе-марте 2021 г. в 7,9 раза относительно показателя за аналогичный период прошлого года — до 24 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка «Алросы» за отчетный период увеличилась на 45% по сравнению с показателем за первый квартал 2020 г. и составила 90,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 12% — до 33,5 млрд руб. Свободный денежный поток компании увеличился в 2.4 раза и достиг 52,7 млрд руб. против 21,8 млрд руб. за аналогичный период прошло года. Чистый долг компании достиг отрицательного уровня, составив -22 млрд руб.
Компания объясняет рост финансовых показателей в первом квартале ростом спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами со стороны конечных потребителей на ключевых рынках – главным образом, в США и в Китае. В частности, в США спрос увеличивался двузначными темпами даже относительно 2019 г. «Сильный спрос и относительно низкие уровни запасов в гранильном секторе позволили добывающим компаниям значительно нарастить продажи и уже к концу первого квартала 2021 г. восстановить цены до уровней начала 2020 г.», — говорится в сообщении.
Продажи компании «Алроса» в натуральном выражении в первом квартале составили 15,5 млн карат, что на 65% выше уровня прошлого года и на 47% выше уровня первого квартала 2019 г.
По оценкам компании, ситуация на рынке остается оптимистичной, при этом предложение алмазов ожидаемо сохраняется на уровнях 20% ниже допандемийных значений при низкой вероятности восстановления производства в среднесрочной перспективе.