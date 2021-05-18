Чистая прибыль «Алросы» в I квартале выросла в восемь раз

Компания объясняет рост финансовых показателей в первом квартале ростом спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами со стороны конечных потребителей на ключевых рынках – главным образом, в США и в Китае. В частности, в США спрос увеличивался двузначными темпами даже относительно 2019 г. «Сильный спрос и относительно низкие уровни запасов в гранильном секторе позволили добывающим компаниям значительно нарастить продажи и уже к концу первого квартала 2021 г. восстановить цены до уровней начала 2020 г.», — говорится в сообщении.