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Чистая прибыль «Алросы» в I квартале выросла в восемь раз

Ведомости

Чистая прибыль алмазодобывающей компании «Алроса» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в январе-марте 2021 г. в 7,9 раза относительно показателя за аналогичный период прошлого года — до 24 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка «Алросы» за отчетный период увеличилась на 45% по сравнению с показателем за первый квартал 2020 г. и составила 90,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 12% — до 33,5 млрд руб. Свободный денежный поток компании увеличился в 2.4 раза и достиг 52,7 млрд руб. против 21,8 млрд руб. за аналогичный период прошло года. Чистый долг компании достиг отрицательного уровня, составив -22 млрд руб.

Компания объясняет рост финансовых показателей в первом квартале ростом спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами со стороны конечных потребителей на ключевых рынках – главным образом, в США и в Китае. В частности, в США спрос увеличивался двузначными темпами даже относительно 2019 г. «Сильный спрос и относительно низкие уровни запасов в гранильном секторе позволили добывающим компаниям значительно нарастить продажи и уже к концу первого квартала 2021 г. восстановить цены до уровней начала 2020 г.», — говорится в сообщении.

Продажи компании «Алроса» в натуральном выражении в первом квартале составили 15,5 млн карат, что на 65% выше уровня прошлого года и на 47% выше уровня первого квартала 2019 г.

По оценкам компании, ситуация на рынке остается оптимистичной, при этом предложение алмазов ожидаемо сохраняется на уровнях 20% ниже допандемийных значений при низкой вероятности восстановления производства в среднесрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных