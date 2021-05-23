Правительство выделит более 5 млрд рублей на проекты бизнеса по внедрению ИИ

Помимо этого, власти намерены направить средства на поддержку мероприятий, в рамках которых школьники и студенты займутся разработкой собственных проектов в сфере ИИ, а также на финансирование услуг по профильному дополнительному образованию. На эти цели будет выделено порядка 1,23 млрд руб.