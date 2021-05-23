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Правительство выделит более 5 млрд рублей на проекты бизнеса по внедрению ИИ

Ведомости

Правительство выделит 5,26 млрд руб. до 2024 г. на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта, правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели», — сообщается на сайте правительства.

Размер гранта на одного получателя не сможет превышать 100 млн руб., господдержку получат проекты в различных отраслях экономики. Средства будут выделены в рамках федпроекта «Искусственный интеллект».

Помимо этого, власти намерены направить средства на поддержку мероприятий, в рамках которых школьники и студенты займутся разработкой собственных проектов в сфере ИИ, а также на финансирование услуг по профильному дополнительному образованию. На эти цели будет выделено порядка 1,23 млрд руб.

Ранее по теме: В России разработают госстандарт для искусственного интеллекта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных