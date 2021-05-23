Правительство выделит более 5 млрд рублей на проекты бизнеса по внедрению ИИ
Правительство выделит 5,26 млрд руб. до 2024 г. на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта, правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели», — сообщается на сайте правительства.
Размер гранта на одного получателя не сможет превышать 100 млн руб., господдержку получат проекты в различных отраслях экономики. Средства будут выделены в рамках федпроекта «Искусственный интеллект».
Помимо этого, власти намерены направить средства на поддержку мероприятий, в рамках которых школьники и студенты займутся разработкой собственных проектов в сфере ИИ, а также на финансирование услуг по профильному дополнительному образованию. На эти цели будет выделено порядка 1,23 млрд руб.