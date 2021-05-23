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Трубоукладчик «Фортуна» возобновил работы по укладке «Северного потока — 2»

Ведомости

Российское судно «Фортуна» возобновило работы по укладке газопровода «Северный поток -2» в водах Германии, сообщило немецкое агентство DPA, передает ТАСС.

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — заявили в операторе «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG.

17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило начать строительство газопровода в водах страны. В агентстве пояснили, что речь идет о о работах по прокладке труб на 2-километровом отрезке в германской исключительной экономической зоне.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Работа над газопроводом возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных