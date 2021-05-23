Трубоукладчик «Фортуна» возобновил работы по укладке «Северного потока — 2»
Российское судно «Фортуна» возобновило работы по укладке газопровода «Северный поток -2» в водах Германии, сообщило немецкое агентство DPA, передает ТАСС.
«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — заявили в операторе «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG.
17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило начать строительство газопровода в водах страны. В агентстве пояснили, что речь идет о о работах по прокладке труб на 2-километровом отрезке в германской исключительной экономической зоне.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Работа над газопроводом возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.