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«Сбер» запустил подписку на автомобили

Ведомости

«СберАвто» и «СберЛизинг», входящие в экосистему «Сбера», запускают сервис подписки на автомобили для физических лиц – «СберАвтоподписка», говорится в сообщении компании.

«В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО», — сообщает «Сбер».

Отмечается, что арендовать авто можно на срок от 6 месяцев до 3 лет, подписка доступна водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года, у пользователя есть возможность управлять необходимым набором услуг: конфигурировать пробег, срок аренды, тип страховки, подбирая все параметры под свои нужды. Услугами сервиса можно пользоваться в Москве и области, а скоро и в Санкт-Петербурге, эксплуатация и техобслуживание взятых по подписке машин возможны по всей России.

По данным «Сбера», сейчас в сервисе в наличии более 40 моделей популярных авто — от Lada и Skoda до Range Rover и Porsche, заблаговременно заказанных на заводах импортеров. Сервис также готов предоставить подписку на любой автомобиль под заказ, подбирая его из наличия либо заказывая на производстве.

Ориентировочный ежемесячный платеж на автомобиль составляет 1,7–2,2% от его рекомендованной розничной цены. Стоимость подписки зависит от срока аренды, ежегодного пробега и ликвидности автомобиля на вторичным рынке. Так, аренда популярного автомобиля уровня Skoda Rapid или Volkswagen Polo будет стоить около 20 тыс. руб. в месяц при подписке на 3 года.

«Мы рады запустить новый проект на платформе "СберАвто". Это позволит нам стать единой точкой входа для клиента и закрывать все потребности автомобилистов — от быстрой покупки авто онлайн, оформления кредита и страховки до долгосрочной аренды», — говорит CEO classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных