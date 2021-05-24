«Сбер» запустил подписку на автомобили
«СберАвто» и «СберЛизинг», входящие в экосистему «Сбера», запускают сервис подписки на автомобили для физических лиц – «СберАвтоподписка», говорится в сообщении компании.
«В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО», — сообщает «Сбер».
Отмечается, что арендовать авто можно на срок от 6 месяцев до 3 лет, подписка доступна водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года, у пользователя есть возможность управлять необходимым набором услуг: конфигурировать пробег, срок аренды, тип страховки, подбирая все параметры под свои нужды. Услугами сервиса можно пользоваться в Москве и области, а скоро и в Санкт-Петербурге, эксплуатация и техобслуживание взятых по подписке машин возможны по всей России.
По данным «Сбера», сейчас в сервисе в наличии более 40 моделей популярных авто — от Lada и Skoda до Range Rover и Porsche, заблаговременно заказанных на заводах импортеров. Сервис также готов предоставить подписку на любой автомобиль под заказ, подбирая его из наличия либо заказывая на производстве.
Ориентировочный ежемесячный платеж на автомобиль составляет 1,7–2,2% от его рекомендованной розничной цены. Стоимость подписки зависит от срока аренды, ежегодного пробега и ликвидности автомобиля на вторичным рынке. Так, аренда популярного автомобиля уровня Skoda Rapid или Volkswagen Polo будет стоить около 20 тыс. руб. в месяц при подписке на 3 года.
«Мы рады запустить новый проект на платформе "СберАвто". Это позволит нам стать единой точкой входа для клиента и закрывать все потребности автомобилистов — от быстрой покупки авто онлайн, оформления кредита и страховки до долгосрочной аренды», — говорит CEO classified-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.