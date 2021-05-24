«Сбер» запустил подписку на автомобили

Отмечается, что арендовать авто можно на срок от 6 месяцев до 3 лет, подписка доступна водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года, у пользователя есть возможность управлять необходимым набором услуг: конфигурировать пробег, срок аренды, тип страховки, подбирая все параметры под свои нужды. Услугами сервиса можно пользоваться в Москве и области, а скоро и в Санкт-Петербурге, эксплуатация и техобслуживание взятых по подписке машин возможны по всей России.