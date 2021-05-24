ФАС выдала предупреждение «дочке» «Лукойла» о снижении цен на бензин
ФАС России вынесла предупреждение компании «Лукойл-Югнефтепродукт» о снижении розничных цен на бензин в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По сообщению ведомства, компания, занимающая доминирующее положение на региональном рынке, в период с декабря 2020 г. по май 2021 г. устанавливала различные цены на бензин на АЗС в сразу нескольких городах области. Так, на отдельных АЗС дневная цена повышалась на 30-60 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снижалась на 10 копеек, говорится в сообщении ФАС.
В компании пояснили, что «Лукойл-Югнефтепродукт» решила провести на отдельных АЗС акцию для повышения лояльности клиентов и равномерного распределения их потока в течение суток. В ФАС, в свою очередь, пришли к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС.
«В связи с этим Волгоградское УФАС России выдало "Лукойл-Югнефтепродукт" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилась акция», — отметили в ведомстве, добавив, что предупреждение должно быть исполнено в течение 10 дней с даты его выдачи.
В конце апреля Калмыцкое УФАС выдало «Лукойл-Югнефтепродукт» аналогичное предупреждение из-за установление различных цен на бензин на АЗС Республики Калмыкия. При этом ранее ведомство поручило своим региональным управлениям усилить мониторинг на рынке нефтепродуктов.