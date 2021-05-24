ФАС выдала предупреждение «дочке» «Лукойла» о снижении цен на бензин

В компании пояснили, что «Лукойл-Югнефтепродукт» решила провести на отдельных АЗС акцию для повышения лояльности клиентов и равномерного распределения их потока в течение суток. В ФАС, в свою очередь, пришли к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС.