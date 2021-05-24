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ФАС выдала предупреждение «дочке» «Лукойла» о снижении цен на бензин

Ведомости

ФАС России вынесла предупреждение компании «Лукойл-Югнефтепродукт» о снижении розничных цен на бензин в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщению ведомства, компания, занимающая доминирующее положение на региональном рынке, в период с декабря 2020 г. по май 2021 г. устанавливала различные цены на бензин на АЗС в сразу нескольких городах области. Так, на отдельных АЗС дневная цена повышалась на 30-60 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снижалась на 10 копеек, говорится в сообщении ФАС.

В компании пояснили, что «Лукойл-Югнефтепродукт» решила провести на отдельных АЗС акцию для повышения лояльности клиентов и равномерного распределения их потока в течение суток. В ФАС, в свою очередь, пришли к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС.

«В связи с этим Волгоградское УФАС России выдало "Лукойл-Югнефтепродукт" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилась акция», — отметили в ведомстве, добавив, что предупреждение должно быть исполнено в течение 10 дней с даты его выдачи.

В конце апреля Калмыцкое УФАС выдало «Лукойл-Югнефтепродукт» аналогичное предупреждение из-за установление различных цен на бензин на АЗС Республики Калмыкия. При этом ранее ведомство поручило своим региональным управлениям усилить мониторинг на рынке нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных