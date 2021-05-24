«Коммерсантъ» узнал о планах полиции допросить первого зама Набиуллиной

Единственным фигурантом дела «Воронежа» является его бывший президент Олег Кисляк. Его также подозревают по статье о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Он находится в международном розыске и в прошлом году был задержан на Кипре, где проживал под именем Олександра Соколенко. Россия потребовала его экстрадиции. Власти острова согласились сделать это, если тот будет проходить подозреваемым только по делу о мошенничестве и после отбытия возможного наказания сможет покинуть Россию. По данным «Коммерсанта», необходимые гарантии Кипру в Москве уже дали.