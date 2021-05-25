Производитель йогуртов Fruttis и «Нежный» продаст бизнес в России

Ehrmann является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в Европе. Компания стала экспортировать йогурты в Россию в 1994 г., а в 2000 г. заработал завод в Московской области, говорится на ее российском сайте. Выручка ООО «Эрманн», по данным «Спарк-Интерфакс» за прошлый год, составила 13,3 млрд руб. против 12 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль, напротив уменьшилась — 647,3 млн руб. в 2020 г. против 691,9 млн руб. в 2019 г.