Производитель йогуртов Fruttis и «Нежный» продаст бизнес в России
Нидерландская компания FrieslandCampina, которая производит продукты под брендом Campina (йогурты Fruttis, Campina, «Нежный», детские смеси Frisco и др.), продаст свое российское подразделение производителю Ehrmann. Об этом говорится в сообщении FrieslandCampina. Компания решила сфокусироваться на развитии в других странах.
Сделка подлежит согласованию в Федеральной антимонопольной службе, а также со стороны властей Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Закрытие сделки ожидается в конце июня 2021 г.
«Эта продажа является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своего положения на различных рынках. Под эгидой Ehrmann наш российский молочный бизнес сможет развиваться и в полной мере реализовать свой потенциал роста», — прокомментировал президент FrieslandCampina Food & Beverage Роэль ван Нирбос.
После завершения сделки немецкая компания Ehrmann (йогурты «Эрмигурт» и «Услада») станет владельцем ООО «Кампина» вместе со всеми ее активами и обязательствами. Под управление немецкой компании также перейдут бренды Fruttis и «Нежный», которые развивала FrieslandCampina, а также производственное предприятие в Ступино и 650 его сотрудников.
«Это приобретение отражает стратегию Ehrmann по увеличению своей доли рынка в России за счет сильных брендов местного производства», — приводится комментарий гендиректора Ehrmann Кристиана Эрмана в сообщении.
Ehrmann является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в Европе. Компания стала экспортировать йогурты в Россию в 1994 г., а в 2000 г. заработал завод в Московской области, говорится на ее российском сайте. Выручка ООО «Эрманн», по данным «Спарк-Интерфакс» за прошлый год, составила 13,3 млрд руб. против 12 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль, напротив уменьшилась — 647,3 млн руб. в 2020 г. против 691,9 млн руб. в 2019 г.
FrieslandCampina работает на российском рынке с 1992 г. Выручка ООО «Камина», по данным «Спарк-Интерфакс», в 2020 г. составила 10,2 млрд руб., что почти сопоставимо с 2019 г. (10,225 млрд руб.), чистый убыток за прошлый год составил 136,4 млн руб. против прибыли в 373,5 млн руб. годом ранее.