Беспилотные «Ласточки» поедут по МЦК на год позже запланированного срока
РЖД перенесли запуск регулярного движения беспилотных поездов на Московском центральном кольце (МЦК) с 2023 на 2024 г., сообщил журналистам на брифинге гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Дорожную карту проекта по внедрению беспилотного движения на МЦК до 2025 г. РЖД представили в конце 2020 г . По ней, в 2023 г. планировалось перейти на трехминутный интервал следования «Ласточек» по МЦК при пиковых нагрузках (сейчас — четыре минуты), а в 2024-2025 гг. – закупить дополнительные электропоезда и подготовить инфраструктуру к переходу на двухминутный интервал движения.
В документе было указано, что проект потребует изменений в организации диспетчерского управления, создания системы автоматического управления движением, создания нового подвижного состава, повышения безопасности инфраструктуры, а также внедрения широкополосной системы связи на базе технологий LTE и так далее.
Теперь сроки сдвигаются. «Переход на трехминутное движение — это абсолютно другой процесс технически. Меняется технология и управление. Человек не справится с таким режимом работы. Должна работать автоматизированная система управления. Мы смотрим на технические нюансы, и в 2024 г. это можно было бы постараться сделать», — сказал Белозеров. Он также добавил, что для реализации проекта нужно пересчитывать финмодель и согласовать ее с московскими властями.
РЖД рассчитывают, что к концу 2021 г. смогут получить состав, способный двигаться в автономном режиме, летом этого года будет урегулирована нормативная сторона вопроса его эксплуатации, а сертификацию такая «Ласточка» пройдет в 2022 г., рассказал Белозеров.
По данным из дорожной карты, к 2025 г. суточный пассажиропоток МЦК ожидается на уровне более 750 тыс. человек в сутки. Согласно последним доступным данным, ежедневный пассажиропоток МЦК составлял 540 тыс. человек в сутки на конец 2019 г. в 2020 г. МЦК эти данные не раскрывала.
По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, сумма требуемых средств на модернизацию инфраструктуры МЦК под беспилотные поезда может составить от 20 до 40 млрд руб. «Эти средства потребуются в первую очередь на совершенствование железнодорожной автоматики и телемеханики на дороге, разработку и внедрение различного программного обеспечения. Кроме того, средства могут быть направлены на информирование пассажиров, ведь они будут совершать поездки в поездах без машинистов», — пояснил он. По словам эксперта, увеличение числа пассажиров будет способствовать росту операционных показателей МЦК, что позволит получить прибыль на горизонте от 9 до 13 лет.