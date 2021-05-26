Беспилотные «Ласточки» поедут по МЦК на год позже запланированного срока

По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, сумма требуемых средств на модернизацию инфраструктуры МЦК под беспилотные поезда может составить от 20 до 40 млрд руб. «Эти средства потребуются в первую очередь на совершенствование железнодорожной автоматики и телемеханики на дороге, разработку и внедрение различного программного обеспечения. Кроме того, средства могут быть направлены на информирование пассажиров, ведь они будут совершать поездки в поездах без машинистов», — пояснил он. По словам эксперта, увеличение числа пассажиров будет способствовать росту операционных показателей МЦК, что позволит получить прибыль на горизонте от 9 до 13 лет.