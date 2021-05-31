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Минсельхоз объявил об увеличении квоты на ввоз помидоров из Турции

Ведомости

Минсельхоз России увеличивает квоту на ввоз помидоров из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. т., следует из приказа на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что документ вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

«Утвердить разрешенный объем ввоза в РФ товаров <…> томаты свежие или охлажденные, — 300 тыс. т», — говорится в документе.

Ведомство выступило с предложением увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в апреле. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что изменения вносятся «во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой республики ‎на территорию Российской Федерации».

Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе. Сначала импорт турецких томатов и других некоторых овощей и фруктов был запрещён полностью. С осени 2016 г. ограничения начали последовательно снимать, при этом запрет на поставки томатов сохранялся до ноября 2017 г. Тогда Россия разрешила поставки не более 50 тыс. тонн, затем квота несколько раз увеличивалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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