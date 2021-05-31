Минсельхоз объявил об увеличении квоты на ввоз помидоров из Турции

Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе. Сначала импорт турецких томатов и других некоторых овощей и фруктов был запрещён полностью. С осени 2016 г. ограничения начали последовательно снимать, при этом запрет на поставки томатов сохранялся до ноября 2017 г. Тогда Россия разрешила поставки не более 50 тыс. тонн, затем квота несколько раз увеличивалась.