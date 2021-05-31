Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня

Ограничения на полеты в Турцию действуют с 15 апреля. Ранее их ввели до 1 июня. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено из-за новой вспышки коронавируса. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию.