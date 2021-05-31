Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня
Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Ранее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперативному штабу. «Продлили ограничение на полеты в Турцию», — пишет агентство.
Ограничения на полеты в Турцию действуют с 15 апреля. Ранее их ввели до 1 июня. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено из-за новой вспышки коронавируса. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию.
26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране до 17 мая национального локдауна. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случаев. В тот же день ограничительные меры были ослаблены.