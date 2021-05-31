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Потанин и Мордашов потеряли $1,3 млрд за день на фоне высказываний Белоусова

Ведомости

Состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова сократилось за день 31 мая на $701 млн, а совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина на $590 млн, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time. Такое существенное снижение состояний бизнесменов произошло из-за падений акций компаний: бумаги «Северстали» за день подешевели на 4,23%, до 1684 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи. Бумаги «Норникеля» за день подешевели на 2,86%, до 26 358 руб. После закрытия торгов бумаги продолжают дешеветь, акции «Северстали» ускорили падение — до 1682,4 руб. 

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК о том, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. Белоусов отметил, что правительство найдет способ вернуть полученные металлургическими компаниями сверхдоходы в бюджет.

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал Белоусов. По его словам, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога. Металлурги понимают необходимость возвращения сверхдоходов в бюджет, отметил Белоусов. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — резюмировал он.

Заявление Белоусова позже поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития «недорабатывают» в вопросе борьбы с ростом цен на металл в России, а производители продолжают «наживаться» на гражданах и государстве за счет роста цен на внутреннем рынке.

Ранее по теме: Володин раскритиковал ФАС и МЭР в связи с ростом цен на металл

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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