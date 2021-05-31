Потанин и Мордашов потеряли $1,3 млрд за день на фоне высказываний Белоусова

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал Белоусов. По его словам, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога. Металлурги понимают необходимость возвращения сверхдоходов в бюджет, отметил Белоусов. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — резюмировал он.