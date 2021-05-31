Володин раскритиковал ФАС и МЭР в связи с ростом цен на металл
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития «недорабатывают» в вопросе борьбы с ростом цен на металл в России, а производители продолжают «наживаться» на гражданах и государстве за счет роста цен на внутреннем рынке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата парламента в ближайшее время представит свои предложения по исправлению ситуации.
По словам Володина, «недопустимо», когда на внутреннем рынке цена на продукцию «необоснованно растет», а «компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет». «В этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен», — написал Володин в своем Telegram-канале, отметив, что поведение металлургов «повлекло дополнительные расходы наших граждан, государства»: приведя к росту стоимости жилья в новостройках.
Володин также поддержал вица-премьера Андрея Белоусова, обвинившего производителей металла в лишении государства 100 млрд руб. посредством роста цен на свою продукцию. «Со своей стороны Государственная Дума в течение недели выработает предложения — они могут быть разные», — написал спикер нижней палаты парламента, не уточнив суть анонсированных инициатив.
В свою очередь ФАС сообщила, что продолжает расследование на рынке металлопроката, а четырем территориальным органам службы поручено провести дополнительные проверки. Ведомство в конце апреля уже возбудило дела против «Северстали», ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на рынке плоского проката. Это произошло после поручения президента Владимира Путина проверить причины роста цен на новостройки, в числе которых вице-премьер Марат Хуснуллин уже называл рост цен на стройматериалы, включая металл.
Ранее сегодня Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа, «в разы» увеличив свои доходы в 2020 г. Белоусов отметил, что правительство найдет способ вернуть полученные металлургическими компаниями сверхдоходы в бюджет.