Володин раскритиковал ФАС и МЭР в связи с ростом цен на металл

По словам Володина, «недопустимо», когда на внутреннем рынке цена на продукцию «необоснованно растет», а «компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет». «В этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен», — написал Володин в своем Telegram-канале, отметив, что поведение металлургов «повлекло дополнительные расходы наших граждан, государства»: приведя к росту стоимости жилья в новостройках.