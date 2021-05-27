Хуснуллин оценил роль льготной ипотеки в росте цен на жилье

Сейчас в России действует программа льготной ипотеки под 6,5%, которая была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Сейчас в правительстве рассматривают вопрос о возможности ее дальнейшего продления. ЦБ предлагает продлевать ее только в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было. Таких регионов в регуляторе насчитали 24. Москва и Московская область в этот список не входят.