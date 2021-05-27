Хуснуллин оценил роль льготной ипотеки в росте цен на жилье
В общем росте цен на жилье в России на программу льготной ипотеки пришлось около 5%. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Мы видим, что ипотека в росте цен дала около 5%. Но ипотека в то же время дала приток средств в отрасль. Ипотека повлияла на рост [цен на жилье], но и дала очень серьезное развитие», — сказал Хуснуллин. По его словам, в число основных факторов удорожания новостроек — спад предложения и приостановка строительства в некоторых регионах из-за пандемии в 2020 г., нехватка трудовых ресурсов, удорожание строительных материалов, особенно металла, а также ускорение инфляции.
Как ранее заявили в Банке России со ссылкой на данные Росстата, в первом квартале жилье на первичном рынке выросло в цене на 17,6%, а на вторичном — на 13,6%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина также заявляла, что на рынке уже заметны признаки «перегрева». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на повышение цен застройщиками. В конце апреля ведомство, согласно поручению президента России Владимира Путина, попросило их обосновать удорожание квадратного метра жилья объектов жилого и нежилого назначения. До этого, в апреле, регулятор уже выявил признаки картельного сговора производителей металла при расследовании причин роста цен на жилье.
Сейчас в России действует программа льготной ипотеки под 6,5%, которая была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Сейчас в правительстве рассматривают вопрос о возможности ее дальнейшего продления. ЦБ предлагает продлевать ее только в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было. Таких регионов в регуляторе насчитали 24. Москва и Московская область в этот список не входят.