Baring Vostok инвестировал в стартап по роботизации труда офисных сотрудников

Согласно последнему прогнозу Gartner, в 2021 г. доход мирового рынка ПО роботизированной автоматизации процессов (RPA) достигнет $1,89 млрд, увеличившись на 19,5% с 2020 г. Несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19, рынок RPA продолжит расти двузначными темпами в период до 2024 г., указали в организации. Gartner прогнозирует, что к 2022 г. 90% крупных организаций во всем мире внедрят RPA в той или иной форме, стремясь обеспечить устойчивость и масштабируемость критически важных бизнес-процессов путем их перевода в цифровой формат и сократив при этом требуемые человеческие ресурсы и операции, выполняемые вручную.