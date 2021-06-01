Baring Vostok инвестировал в стартап по роботизации труда офисных сотрудников
Российский стартап Electroneek, занимающийся созданием программных роботов для выполнения рутинных задач офисных сотрудников, в очередном раунде привлек $20 млн инвестиций. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель стартапа.
Инвестиционный раунд возглавил фонд Baring Vostok при участии вьетнамско-американского фонда Dragon Capital и Angeldesk. В стартап также вложились его первые инвесторы — фонды Yellowrockets, I2BF, Softline Ventures, а также частные инвесторы Сергей Дашков и Антон Литвяков. С учетом инвестиций оценка стоимости Electroneek превысила $100 млн, сообщили в компании. По условиям сделки, инвесторы получат доли в капитале стартапа, подробности представитель не раскрыл.
Программный робот способен вносить данные из любых источников в Excel, «1С» и другие системы обработки счетов и актов. Роботы также могут формировать и отправлять управленческие отчеты, искать и структурировать тендеры, анализировать и делать сегментирование клиентской базы и проч.
«Роботов Electroneek могут создавать сотрудники с минимальными техническими знаниями и в неограниченном количестве с платой только за среду разработки», — пояснил представитель. Технология получила название Robotic process automation (RPA) — автоматизация процессов с помощью роботов.
Стоимость минимального пакета таких услуг автоматизации составляет $4 тыс. в год, говорится на сайте стартапа. Представитель Electroneek уточнил «Ведомостям», что средний чек в России составляет $7 тыс., в Северной Америке — $25 тыс., в Латинской Америке и Индии — $17 тыс. Продукт работает по подписке, т.е. купив один раз компания или системный интегратор может год использовать среду разработки для создания ботов.
Стартап был создан в 2019 г. предпринимателем Сергеем Юдовским вместе с партнерами Дмитрием Карповым, Михаилом Рожиным и Алексеем Астафьевым. За полтора года стартапу удалось привлечь $3,7 млн инвестиций, он прошел акселератор Y Combinator и заключил контракты с «Газпромом», Unilever, KPMG и Electrolux. По данным «Спарк-Интерфакс», Сергей Юдовский является гендиректором компании «Роботизированная автоматизация», ее основной деятельностью являются работы в области компьютерных технологий. Выручка за 2020 г. составила 28,6 млн руб., прибыль 6,9 млн руб. — в 2019 г. показатели были в несколько раз ниже — 3,6 млн руб. выручки и 823 тыс. руб. убытка.
Согласно последнему прогнозу Gartner, в 2021 г. доход мирового рынка ПО роботизированной автоматизации процессов (RPA) достигнет $1,89 млрд, увеличившись на 19,5% с 2020 г. Несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19, рынок RPA продолжит расти двузначными темпами в период до 2024 г., указали в организации. Gartner прогнозирует, что к 2022 г. 90% крупных организаций во всем мире внедрят RPA в той или иной форме, стремясь обеспечить устойчивость и масштабируемость критически важных бизнес-процессов путем их перевода в цифровой формат и сократив при этом требуемые человеческие ресурсы и операции, выполняемые вручную.