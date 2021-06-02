«Почта России» не планирует расширять эксперимент по доставке вина на другой алкоголь

Эксперимент планируется начать с 1 сентября, чтобы протестировать продажи продукции, оценить клиентский отклик и определить выгоду, в том числе для производителей. «Насколько это сократит продажи через электронную полку, насколько это сократит через витрину, насколько это сократит их затраты и повысит маржинальность», — объяснил он.