«Почта России» не планирует расширять эксперимент по доставке вина на другой алкоголь
«Почта России» пока не планирует распространять эксперимент по доставке российского вина на другие категории алкоголя, заявил «Ведомостям» генеральный директор компании Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ-2021.
«Нет, пока не планируется. И это даже не обсуждается», — сказал Акимов.
Эксперимент планируется начать с 1 сентября, чтобы протестировать продажи продукции, оценить клиентский отклик и определить выгоду, в том числе для производителей. «Насколько это сократит продажи через электронную полку, насколько это сократит через витрину, насколько это сократит их затраты и повысит маржинальность», — объяснил он.
Эксперимент касается только российского вина, подчеркнул Акимов. «И мы в общем поддерживаем его именно потому, что мы смотрим на него как на инструмент поддержки российского производителя», — отметил гендиректор почтового оператора.
В апреле этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент по доставке российского вина. Об этом сообщал РБК со ссылкой на подготовленную компанией презентацию.
Легализация дистанционной торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. Так, в 2017 г. Минфин подготовил соответствующий законопроект, но инициатива так и не была реализована. Против онлайн-торговли спиртным, в частности, выступает Минздрав.