Правительство готовит проект по «выращиванию» стартапов для продажи бизнесу

«Мы сейчас начали работать по этому направлению, в том числе по созданию специального продукта для того, чтобы стартап был поглощен крупной компанией. Такой продукт будет создан для того, чтобы довести стартап до поглощения», — сказал Белоусов. «Продукт очень простой: либо капитальный грант, либо субсидирование процентной ставки», — пояснил он, уточнив, что обязательным условием является софинансирование крупных компаний. «То есть либо должно быть намерение о покупке стартапа, либо уже покупка», — отметил первый вице-премьер.