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Правительство готовит проект по «выращиванию» стартапов для продажи бизнесу

Ведомости

Правительство разрабатывает проект по «выращиванию» стартапов до стадии продажи крупным компаниям. Об этом «Ведомостям» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, проект предполагает выдачу гранта на развитие, либо субсидирование процентной ставки под поручительство крупной компании, либо софинансирование.

«Мы сейчас начали работать по этому направлению, в том числе по созданию специального продукта для того, чтобы стартап был поглощен крупной компанией. Такой продукт будет создан для того, чтобы довести стартап до поглощения», — сказал Белоусов. «Продукт очень простой: либо капитальный грант, либо субсидирование процентной ставки», — пояснил он, уточнив, что обязательным условием является софинансирование крупных компаний. «То есть либо должно быть намерение о покупке стартапа, либо уже покупка», — отметил первый вице-премьер.

Белоусов отметил, что кабмин пока не определился с институтом, который будет осуществлять программу, но это будет либо Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), либо Российская венчурная компания, либо фонд «Сколково».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных