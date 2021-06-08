В «Роскосмосе» прокомментировали информацию о кандидате на пост заместителя Рогозина

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники, близкие к «Роскосмосу», сообщил, что наиболее вероятной кандидатурой на пост заместителя Рогозина по капитальному строительству является 34-летняя Андреева-Янская. Она пришла в госкорпорацию в 2017 г. В 2018 г. Андреева-Янская закончила РАНХиГС по специальности «Организация строительного процесса». В 2019 г. она также окончила Военную академию Генштаба по программе «Военное планирование».