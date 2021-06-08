В «Роскосмосе» прокомментировали информацию о кандидате на пост заместителя Рогозина
Исполнительный директор «Роскосмоса» по капстроительству и техперевооружению Татьяна Андреева-Янская будет представлена на наблюдательном совете госкомпании как кандидат в заместители по капстроительству ее гендиректора Дмитрия Рогозина. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к наблюдательному совету.
Официальный представитель «Роскосмоса» отказался от комментариев, сообщив «Ведомостям», что решение о новом заместителе гендиректора по капстроительству должен одобрить набсовет госкорпорации, заседание которого назначено на 9 июня.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники, близкие к «Роскосмосу», сообщил, что наиболее вероятной кандидатурой на пост заместителя Рогозина по капитальному строительству является 34-летняя Андреева-Янская. Она пришла в госкорпорацию в 2017 г. В 2018 г. Андреева-Янская закончила РАНХиГС по специальности «Организация строительного процесса». В 2019 г. она также окончила Военную академию Генштаба по программе «Военное планирование».
Предыдущий замгендиректора по капстроительству Юрий Росляк, курировавший в том числе известную по ряду эпизодов коррупции стройку космодрома «Восточный», был освобожден от занимаемой должности 3 июня. Как тогда уточнили «Ведомостям» в госкорпорации, Росляка перевели на пост замгендиректора ГКНПЦ им. М.В.Хруничева по капстроительству. Причину этих кадровых изменений и новую кандидатуру на этот пост в госкорпорации не назвали.
Росляк находился в руководстве «Роскосмоса» с сентября 2019 г., став заместителем гендиректора и главным финансовым директором госкорпорации. Позже он стал курировать капстроительство «Роскосмоса». До этого он работал аудитором Счетной палаты, а при мэре Москвы Юрии Лужкове в 2000-х занимал пост его первого заместителя.