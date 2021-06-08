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В «Роскосмосе» прокомментировали информацию о кандидате на пост заместителя Рогозина

Ведомости

Исполнительный директор «Роскосмоса» по капстроительству и техперевооружению Татьяна Андреева-Янская будет представлена на наблюдательном совете госкомпании как кандидат в заместители по капстроительству ее гендиректора Дмитрия Рогозина. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к наблюдательному совету.

Официальный представитель «Роскосмоса» отказался от комментариев, сообщив «Ведомостям», что решение о новом заместителе гендиректора по капстроительству должен одобрить набсовет госкорпорации, заседание которого назначено на 9 июня.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники, близкие к «Роскосмосу», сообщил, что наиболее вероятной кандидатурой на пост заместителя Рогозина по капитальному строительству является 34-летняя Андреева-Янская. Она пришла в госкорпорацию в 2017 г. В 2018 г. Андреева-Янская закончила РАНХиГС по специальности «Организация строительного процесса». В 2019 г. она также окончила Военную академию Генштаба по программе «Военное планирование».

Предыдущий замгендиректора по капстроительству Юрий Росляк, курировавший в том числе известную по ряду эпизодов коррупции стройку космодрома «Восточный», был освобожден от занимаемой должности 3 июня. Как тогда уточнили «Ведомостям» в госкорпорации, Росляка перевели на пост замгендиректора ГКНПЦ им. М.В.Хруничева по капстроительству. Причину этих кадровых изменений и новую кандидатуру на этот пост в госкорпорации не назвали.

Росляк находился в руководстве «Роскосмоса» с сентября 2019 г., став заместителем гендиректора и главным финансовым директором госкорпорации. Позже он стал курировать капстроительство «Роскосмоса». До этого он работал аудитором Счетной палаты, а при мэре Москвы Юрии Лужкове в 2000-х занимал пост его первого заместителя.

Ранее по теме: Курировавшего стройку «Восточного» Росляка уволили с должности замглавы «Роскосмоса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных