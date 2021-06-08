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Белоусов поручил выделить субсидии на перевозку пассажиров в ДФО

Ведомости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в недельный срок внести в правительство проекты актов о выделении в 2021 г. субсидий на перевозку пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом журналистам сообщили в аппарате первого вице-премьера по итогам совещания.

«Даны поручения о внесении в недельный срок в правительство Российской Федерации проекты актов правительства о выделении в 2021 г. субсидий на перевозку пассажиров по социально-значимым маршрутам ДФО», – говорится в сообщении.

По итогам обсуждения зафиксированы основные подходы к формированию финансовой модели дальневосточной авиакомпании. Отдельное внимание должно быть уделено конечной стоимости перелета для пассажиров. Все корпоративные процедуры по созданию дальневосточной авиакомпании должны быть завершены до сентября 2021 г., рассказали в аппарате Белоусова.

В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО.

Ранее по теме: Дальневосточной авиакомпании дадут 50 млрд рублей на «раскатку» новых маршрутов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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