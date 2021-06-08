Белоусов поручил выделить субсидии на перевозку пассажиров в ДФО

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в недельный срок внести в правительство проекты актов о выделении в 2021 г. субсидий на перевозку пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом журналистам сообщили в аппарате первого вице-премьера по итогам совещания.