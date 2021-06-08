Белоусов поручил выделить субсидии на перевозку пассажиров в ДФО
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в недельный срок внести в правительство проекты актов о выделении в 2021 г. субсидий на перевозку пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом журналистам сообщили в аппарате первого вице-премьера по итогам совещания.
«Даны поручения о внесении в недельный срок в правительство Российской Федерации проекты актов правительства о выделении в 2021 г. субсидий на перевозку пассажиров по социально-значимым маршрутам ДФО», – говорится в сообщении.
По итогам обсуждения зафиксированы основные подходы к формированию финансовой модели дальневосточной авиакомпании. Отдельное внимание должно быть уделено конечной стоимости перелета для пассажиров. Все корпоративные процедуры по созданию дальневосточной авиакомпании должны быть завершены до сентября 2021 г., рассказали в аппарате Белоусова.
В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО.