Выручка Sotheby's от продаж русских картин составила почти $14 млн
Выручка Sotheby's от продажи картин русских художников в Лондоне составила £9,7 млн ($13,7 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента русской живописи аукционного дома Рето Барметтлера. Он подвел итоги торгов, которые проходили со 2 июня в режиме онлайн.
«Показанный результат стал самым высоким, который когда-либо достигался на "русских торгах" в режиме онлайн», — сообщил Барметтлер, пояснив, что сумма не включает в себя предметы декоративно-прикладного искусства, итоги по которым будут подведены 9 июня. По его словам, это показывает, что онлайн-продажи работают очень хорошо, учитывая ограничения на поездки из-за пандемии.
Топ-лотом торгов стали картины Ивана Айвазовского и Михаила Ларионова, которые преодолели отметку в $1 млн. Созданный в 1858 году ночной пейзаж Айвазовского был реализован за £983 тыс. ($1,39 млн), что практически вдвое превысило оценочную стоимость полотна (£300-500 тыс.) А написанная в 1902 году Ларионовым картина «Обнаженная» была продана за £862 тыс. ($1,2 млн).
Кроме того стоимость двух фанерных панелей, созданных Сергеем Судейкиным в 1916 году для «Привала комедиантов», была продана за £680,5 тыс. ($963 тыс.), что почти в четыре раза превысило верхнюю границу оценочной стоимости в £180 тыс. ($255 тыс.)