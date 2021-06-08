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Выручка Sotheby's от продаж русских картин составила почти $14 млн

Ведомости

Выручка Sotheby's от продажи картин русских художников в Лондоне составила £9,7 млн ($13,7 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента русской живописи аукционного дома Рето Барметтлера. Он подвел итоги торгов, которые проходили со 2 июня в режиме онлайн.

«Показанный результат стал самым высоким, который когда-либо достигался на "русских торгах" в режиме онлайн», — сообщил Барметтлер, пояснив, что сумма не включает в себя предметы декоративно-прикладного искусства, итоги по которым будут подведены 9 июня. По его словам, это показывает, что онлайн-продажи работают очень хорошо, учитывая ограничения на поездки из-за пандемии.

Топ-лотом торгов стали картины Ивана Айвазовского и Михаила Ларионова, которые преодолели отметку в $1 млн. Созданный в 1858 году ночной пейзаж Айвазовского был реализован за £983 тыс. ($1,39 млн), что практически вдвое превысило оценочную стоимость полотна (£300-500 тыс.) А написанная в 1902 году Ларионовым картина «Обнаженная» была продана за £862 тыс. ($1,2 млн).

Кроме того стоимость двух фанерных панелей, созданных Сергеем Судейкиным в 1916 году для «Привала комедиантов», была продана за £680,5 тыс. ($963 тыс.), что почти в четыре раза превысило верхнюю границу оценочной стоимости в £180 тыс. ($255 тыс.)

Ранее по теме: Самый дорогой лот «русских торгов» Christie’s продали за $1,3 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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