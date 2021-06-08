Выручка Sotheby's от продаж русских картин составила почти $14 млн

«Показанный результат стал самым высоким, который когда-либо достигался на "русских торгах" в режиме онлайн», — сообщил Барметтлер, пояснив, что сумма не включает в себя предметы декоративно-прикладного искусства, итоги по которым будут подведены 9 июня. По его словам, это показывает, что онлайн-продажи работают очень хорошо, учитывая ограничения на поездки из-за пандемии.