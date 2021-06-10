Wood Mackenzie признала «Роснефть» лидером по приросту запасов в 2020 году

«Это почти в два раза больше, чем у наших ближайших конкурентов, которые тоже открывали в прошлом году. И в целом по итогам 2020 года органический прирост запасов по действующим активам “Роснефти” составил более 700 млн тонн нефтяного эквивалента по международным категориям», — сказал Сечин, слова которого приводила пресс-служба Кремля.