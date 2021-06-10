Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

Wood Mackenzie признала «Роснефть» лидером по приросту запасов в 2020 году

Ведомости

«Роснефть» стала победителем в номинации «Лучшая национальная нефтяная компания в области геологоразведки», говорится в сообщении организатора премии — международной консалтинговой компании Wood Mackenzie. В компании отметили, что «Роснефть» стала лидером отрасли по приросту запасов в 2020 г.

«Прирост запасов у “Роснефти” в 2020 году больше, чем у любой другой компании. Компания продолжает бурение в наиболее перспективных регионах мира», — указано в пресс-релизе.

В 2020 году «Роснефть» открыла три крупнейших в мире месторождения — два в Карском море (им. маршала Жукова и им. маршала Рокоссовского) и одно на севере Таймыра (Западно-Иркинское), говорил в феврале 2021 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Сечина, средний ресурсный потенциал открытых месторождений превышает 4 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

«Это почти в два раза больше, чем у наших ближайших конкурентов, которые тоже открывали в прошлом году. И в целом по итогам 2020 года органический прирост запасов по действующим активам “Роснефти” составил более 700 млн тонн нефтяного эквивалента по международным категориям», — сказал Сечин, слова которого приводила пресс-служба Кремля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных