Wood Mackenzie признала «Роснефть» лидером по приросту запасов в 2020 году
«Роснефть» стала победителем в номинации «Лучшая национальная нефтяная компания в области геологоразведки», говорится в сообщении организатора премии — международной консалтинговой компании Wood Mackenzie. В компании отметили, что «Роснефть» стала лидером отрасли по приросту запасов в 2020 г.
«Прирост запасов у “Роснефти” в 2020 году больше, чем у любой другой компании. Компания продолжает бурение в наиболее перспективных регионах мира», — указано в пресс-релизе.
В 2020 году «Роснефть» открыла три крупнейших в мире месторождения — два в Карском море (им. маршала Жукова и им. маршала Рокоссовского) и одно на севере Таймыра (Западно-Иркинское), говорил в феврале 2021 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Сечина, средний ресурсный потенциал открытых месторождений превышает 4 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
«Это почти в два раза больше, чем у наших ближайших конкурентов, которые тоже открывали в прошлом году. И в целом по итогам 2020 года органический прирост запасов по действующим активам “Роснефти” составил более 700 млн тонн нефтяного эквивалента по международным категориям», — сказал Сечин, слова которого приводила пресс-служба Кремля.