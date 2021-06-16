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«Газпром» перерегистрирует нидерландские компании в России

Ведомости

«Газпром» после решения о денонсации соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения анализирует вопрос о перерегистрации собственных холдингов в Нидерландах в российской юрисдикции. Об этом сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов на брифинге для журналистов.

По его словам, для перерегистрации зарубежных холдингов могут быть использованы возможности специальных административных районов (САР). «У нас стоит задача воспользоваться нашими САР в Калининграде или на о. Русский. Мы рассматриваем оба варианта, будет перевод наших нидерландских компаний в эти юрисдикции», — отметил Садыгов.

«Двойной налог платить мы не собираемся», — добавил он.

Садыгов также уточнил, что разработать механизм перерегистрации юрлиц компания планирует до конца текущего года. При этом руководитель департамента налоговой политики Карен Оганян добавил, что компания готовилась к этому шагу, руководство «Газпрома» намерено «не допустить финансовых потерь».

Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения

Крупнейшими структурами «Газпрома», зарегистрированными в Нидерландах, являются South Stream Transport B.V, Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom International Projects B.V. и Blue Stream Pipeline B.V.

8 июня МИД РФ уведомил нидерландскую сторону о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Документ прекратит свое действие с 1 января 2022 года.

Закон о денонсации соглашения президент РФ Владимир Путин подписал 26 мая.

Решение о денонсации соглашение было принято после того, как Россия провела несколько неудачных переговоров с Минфином Нидерландов об увеличении налога до 15% в отношении дивидендов и процентов. РФ предлагала Нидерландам схему, ранее согласованную с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных