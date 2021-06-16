«Газпром» перерегистрирует нидерландские компании в России

Решение о денонсации соглашение было принято после того, как Россия провела несколько неудачных переговоров с Минфином Нидерландов об увеличении налога до 15% в отношении дивидендов и процентов. РФ предлагала Нидерландам схему, ранее согласованную с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.