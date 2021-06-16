«Газпром» перерегистрирует нидерландские компании в России
«Газпром» после решения о денонсации соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения анализирует вопрос о перерегистрации собственных холдингов в Нидерландах в российской юрисдикции. Об этом сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов на брифинге для журналистов.
По его словам, для перерегистрации зарубежных холдингов могут быть использованы возможности специальных административных районов (САР). «У нас стоит задача воспользоваться нашими САР в Калининграде или на о. Русский. Мы рассматриваем оба варианта, будет перевод наших нидерландских компаний в эти юрисдикции», — отметил Садыгов.
«Двойной налог платить мы не собираемся», — добавил он.
Садыгов также уточнил, что разработать механизм перерегистрации юрлиц компания планирует до конца текущего года. При этом руководитель департамента налоговой политики Карен Оганян добавил, что компания готовилась к этому шагу, руководство «Газпрома» намерено «не допустить финансовых потерь».
Крупнейшими структурами «Газпрома», зарегистрированными в Нидерландах, являются South Stream Transport B.V, Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom International Projects B.V. и Blue Stream Pipeline B.V.
8 июня МИД РФ уведомил нидерландскую сторону о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Документ прекратит свое действие с 1 января 2022 года.
Закон о денонсации соглашения президент РФ Владимир Путин подписал 26 мая.
Решение о денонсации соглашение было принято после того, как Россия провела несколько неудачных переговоров с Минфином Нидерландов об увеличении налога до 15% в отношении дивидендов и процентов. РФ предлагала Нидерландам схему, ранее согласованную с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.