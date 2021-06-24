Путин обсудил с Чемезовым проблемы при производстве МС-21
Серийное производство российского пассажирского самолета МС-21 с новым крылом будет запущено в следующем году, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21. Все-таки, как вы думаете, когда он у нас выйдет в серии? Когда будет летать?», — спросил Путин Чемезова на встрече.
«В серию мы запустим уже на следующий год... И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим», — ответил Чемезов.
Помимо этого, как отметил глава «Ростеха», в 2023 г. будет налажено серийное производство другого российского самолета — Ил-114.
«В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем... Он пойдет уже в серию», — сказал Чемезов.
Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) объяснили перенос серийных поставок самолетов МС-21 торговыми ограничениями, которые в первую очередь затронули поставки материалов для композитного крыла. Изначально предполагалось, что первые 50 самолетов поступят в парк «Аэрофлота» уже в 2020 г.
МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г. Впоследствии для него был разработан отечественный двигатель.