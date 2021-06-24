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Путин обсудил с Чемезовым проблемы при производстве МС-21

Ведомости

Серийное производство российского пассажирского самолета МС-21 с новым крылом будет запущено в следующем году, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21. Все-таки, как вы думаете, когда он у нас выйдет в серии? Когда будет летать?», — спросил Путин Чемезова на встрече.

«В серию мы запустим уже на следующий год... И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим», — ответил Чемезов.

Помимо этого, как отметил глава «Ростеха», в 2023 г. будет налажено серийное производство другого российского самолета — Ил-114.

«В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем... Он пойдет уже в серию», — сказал Чемезов.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) объяснили перенос серийных поставок самолетов МС-21 торговыми ограничениями, которые в первую очередь затронули поставки материалов для композитного крыла. Изначально предполагалось, что первые 50 самолетов поступят в парк «Аэрофлота» уже в 2020 г.

МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г. Впоследствии для него был разработан отечественный двигатель.

Ранее по теме: ОАК подтвердила перенос поставок лайнера МС-21 на 2022 год из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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