ОАК подтвердила перенос поставок лайнера МС-21 на 2022 год из-за санкций
«Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году», — сообщили в ОАК. Там пояснили, что причиной переноса стали «торговые ограничения», в первую очередь на поставки материалов для композитного крыла, а также новые правила получения лицензий для зарубежных партнеров российского проекта.
Накануне первый вице-премьер Юрий Борисов на полях Красноярского экономического форума заявил, что причиной задержки выхода МС-21 на рынок стали западные санкции, так как ряд комплектующих изначально был иностранного производства.
Сейчас, по словам Борисова, заменен ряд композитных материалов на российские и продолжается работа по замещению 40% бортового оборудования иностранного производства на отечественное. Он отметил, что ключевой агрегат самолета — двигатели — изначально американского производства, уже успешно заменены на российский ПД-14.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство российского перспективного пассажирского самолета МС-21 может быть перенесено на 2022 г. Изначально предполагалось, что первые 50 самолетов поступят в парк «Аэрофлота» уже в 2020 г. В феврале текущего года «Ростех» получил разрешение на серийное производство российских двигателей для МС-21 — ПД-14.
МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г.