ОАК подтвердила перенос поставок лайнера МС-21 на 2022 год из-за санкций

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство российского перспективного пассажирского самолета МС-21 может быть перенесено на 2022 г. Изначально предполагалось, что первые 50 самолетов поступят в парк «Аэрофлота» уже в 2020 г. В феврале текущего года «Ростех» получил разрешение на серийное производство российских двигателей для МС-21 — ПД-14.