Борисов назвал причину задержки вывода на рынок самолета МС-21

«Одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолета МС-21 — это введенные санкции», — сказал Борисов, отметив, что предстоит тяжелая работа по замещения до 40% бортового оборудования в этом флагманском проекте. «Я думаю, что мы с этой задачей безусловно справимся, и подтверждение тому, это испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года», — сказал он.