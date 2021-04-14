Борисов назвал причину задержки вывода на рынок самолета МС-21
Одной из основных причин, почему процесс вывода на рынок узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 замедлился, являются введенные санкции, заявил зампредседателя правительства Юрий Борисов на Красноярском экономическом форуме.
«Одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолета МС-21 — это введенные санкции», — сказал Борисов, отметив, что предстоит тяжелая работа по замещения до 40% бортового оборудования в этом флагманском проекте. «Я думаю, что мы с этой задачей безусловно справимся, и подтверждение тому, это испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года», — сказал он.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство российского перспективного пассажирского самолета МС-21 может начаться в 2022 г. В феврале текущего года «Ростех» получил разрешение на серийное производство российских двигателей для МС-21 — ПД-14.
МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г.