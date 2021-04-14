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Борисов назвал причину задержки вывода на рынок самолета МС-21

Ведомости

Одной из основных причин, почему процесс вывода на рынок узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 замедлился, являются введенные санкции, заявил зампредседателя правительства Юрий Борисов на Красноярском экономическом форуме.

«Одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолета МС-21 — это введенные санкции», — сказал Борисов, отметив, что предстоит тяжелая работа по замещения до 40% бортового оборудования в этом флагманском проекте. «Я думаю, что мы с этой задачей безусловно справимся, и подтверждение тому, это испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года», — сказал он.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство российского перспективного пассажирского самолета МС-21 может начаться в 2022 г. В феврале текущего года «Ростех» получил разрешение на серийное производство российских двигателей для МС-21 — ПД-14.

МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г.

Ранее по теме: Лайнер МС-21 впервые поднялся в небо с российским двигателем. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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