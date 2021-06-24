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Гуцериев досрочно вышел из совета директоров «Русснефти»

Ведомости

Крупнейший акционер «Русснефти» Михаил Гуцериев досрочно вышел из совета директоров «Русснефти», сообщила компания.

«Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК «Русснефть». Соответствующее заявление поступило в компанию», — отмечается в сообщении.

Годовое общее собрание акционеров назначено на 28 июня. В новый состав совета директоров Гуцериев вряд ли войдет, говорит источник «Ведомостей», близкий к компании.

В прямом и косвенном владении у Гуцериева находится около 28% уставного капитала компании. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

«Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания имеет портфель активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.

Гуцериев стал первым крупным российским бизнесменом, который 21 июня попал в санкционный список Евросоюза в связи с ситуацией в Белоруссии.

Включение Гуцериева в список Брюссель объясняет тем, что он является «давним другом президента Белоруссии [Александра] Лукашенко и благодаря этому накопил значительное богатство и влияние среди политической элиты». Отмечалось, что российскому бизнесмену через «Славкалий» принадлежит Нежинский горно-обогатительный комбинат по производству хлористого калия — «крупнейшая инвестиция в Белоруссии на сумму $2 млрд».

Кроме того, Совет ЕС подчеркивает, что «Русснефть» Гуцериева (в оригинале документа упоминается только холдинг «Сафмар», имеющий долю в этой компании. — прим. ред.), «была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять нефть на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 года».

Ранее по теме: Гуцериев попал под новые санкции ЕС из-за Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных