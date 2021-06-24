Гуцериев досрочно вышел из совета директоров «Русснефти»
Крупнейший акционер «Русснефти» Михаил Гуцериев досрочно вышел из совета директоров «Русснефти», сообщила компания.
«Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК «Русснефть». Соответствующее заявление поступило в компанию», — отмечается в сообщении.
Годовое общее собрание акционеров назначено на 28 июня. В новый состав совета директоров Гуцериев вряд ли войдет, говорит источник «Ведомостей», близкий к компании.
В прямом и косвенном владении у Гуцериева находится около 28% уставного капитала компании. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).
«Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания имеет портфель активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.
Гуцериев стал первым крупным российским бизнесменом, который 21 июня попал в санкционный список Евросоюза в связи с ситуацией в Белоруссии.
Включение Гуцериева в список Брюссель объясняет тем, что он является «давним другом президента Белоруссии [Александра] Лукашенко и благодаря этому накопил значительное богатство и влияние среди политической элиты». Отмечалось, что российскому бизнесмену через «Славкалий» принадлежит Нежинский горно-обогатительный комбинат по производству хлористого калия — «крупнейшая инвестиция в Белоруссии на сумму $2 млрд».
Кроме того, Совет ЕС подчеркивает, что «Русснефть» Гуцериева (в оригинале документа упоминается только холдинг «Сафмар», имеющий долю в этой компании. — прим. ред.), «была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять нефть на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 года».