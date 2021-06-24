Гуцериев досрочно вышел из совета директоров «Русснефти»

Кроме того, Совет ЕС подчеркивает, что «Русснефть» Гуцериева (в оригинале документа упоминается только холдинг «Сафмар», имеющий долю в этой компании. — прим. ред.), «была единственной российской нефтяной компанией, которая продолжала поставлять нефть на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 года».