Мордашов назвал «подарком европейцам» временные экспортные пошлины на металл
«Северсталь» надеется, что предложенные Минэкономразвития экспортные пошлины на металл «существенно не затруднят» доступ российской продукции на зарубежные рынки. Об этом через пресс-службу заявил «Ведомостям» председатель совета директоров компании Алексей Мордашов. Он отметил, что зарубежные аналитики уже назвали решение правительства «подарком европейским металлургам».
«Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят чёрной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие. Также хотелось бы надеяться, что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьёзные ограничения для российских металлургических компаний», — передала слова Мордашова пресс-служба. «Кстати, зарубежные аналитики уже "благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам". Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут», — подчеркнул он.
С инициативой о введении временных экспортных пошлин выступил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства, его поддержал премьер-министр Михаил Мишустин и другие министры экономического блока. Решетников предложил ввести временные экспортные пошлины на поставки ключевых товаров черной и цветной металлургии за пределы ЕАЭС с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть на пять месяцев. «И за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, конечно, если ситуация продолжится в следующих годах», — сказал Решетников.
Пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, специфическая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции. В частности, для окатышей и иной продукции с ориентировочной стоимостью $400 за тонну минимальная специфическая пошлина будет составлять $54 за тонну продукции, для плоского горячекатаного проката, для арматуры — не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки ориентировочной стоимостью до $1300 за тонну минимальная пошлина будет на уровне $133 за тонну. «И наконец нержавеющей стали и ферросплавов то, что все свыше порога, который я сказал — $150 за тонну», — сказал Решетников.
По его словам, для цветных металлов экспортная пошлина будет рассчитана в зависимости от вида металла. «Медь — $1226 за тонну минимальная специфическая ставка, никель — $2321 за тонну, алюминий — $254. Расчеты производились исходя из актуальной ценовой конъюнктуры по итогам пяти месяцев 2021 г.», — добавил он.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что введение пошлин — «это не наказание для металлургов». «Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что сейчас происходит на мировых рынках», — сказал он. Правительство планирует привлечь в бюджет порядка 163-164 млрд руб. за счет введения этой пошлины. « Это незначительная часть — порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры», — заключил первый вице-премьер.
Акции крупнейших металлургических компаний подешевели на фоне новостей о введении пошлин. В частности, в течение дня снижались на 3-7% котировки «Русала», «Северстали»,НЛМК и «ММК». Суммарное состояние крупнейших российских металлургов в ходе торгов 24 июня уменьшилось на $2,8 млрд из-за падения акций их компаний, подсчитал Forbes. В частности, состояние Мордашова снижалось на $518 млн, президент «Норникеля» Владимир Потанин терял $758 млн, владелец НЛМК Владимир Лисин терял $747 млн. Больше чем на $200 млн уменьшилось состояние совладельца «Евраза» Романа Абрамовича, больше $100 млн теряли владелец ММК Виктор Рашников и совладелец «Евраза» Александр Абрамов, а также совладелец UC Rusal Олег Дерипаска. Состояние еще одного совладельца «Евраза» Александра Фролова сократилось на $81 млн, до $3,4 млрд.