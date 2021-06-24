Мордашов назвал «подарком европейцам» временные экспортные пошлины на металл

Пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, специфическая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции. В частности, для окатышей и иной продукции с ориентировочной стоимостью $400 за тонну минимальная специфическая пошлина будет составлять $54 за тонну продукции, для плоского горячекатаного проката, для арматуры — не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки ориентировочной стоимостью до $1300 за тонну минимальная пошлина будет на уровне $133 за тонну. «И наконец нержавеющей стали и ферросплавов то, что все свыше порога, который я сказал — $150 за тонну», — сказал Решетников.