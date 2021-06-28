Союз оружейников оценил потери от поправок в законодательство

Он отметил, что поправки вступят в силу через год после официального опубликования, поэтому у производителей и магазинов есть время переориентировать бизнес под новые условия. В Росгвардии отметили, что виды оружия, которые уже находятся во владении граждан, останутся у них после вступления поправок в силу.