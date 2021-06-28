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Союз оружейников оценил потери от поправок в законодательство

Ведомости

Российские производители и продавцы оружия и аксессуаров к нему могут потерять 5 млрд руб. выручки ежегодно, если поправки в закон «Об оружии» вступят в силу, сообщил РБК со ссылкой на исполнительного директора Союза оружейников России Владимира Жихарева. Также 9 тыс. работников отрасли могут попасть под сокращение.

Законопроект был одобрен Федеральным собранием. В нем предлагается повысить возраст для покупки гражданского оружия с 18 до 21 года, увеличить круг оснований для отказа в выдаче лицензии на покупку оружия, вводить временный запрет на приобретение оружия, ввести дополнительные основания для аннулирования лицензий или разрешений на оружие и т.д. Законопроект был разработан после стрельбы в гимназии в Казани 11 мая.

В конце мая более 40 компаний по продаже оружия направили письма президенту «Опоры России» Александру Калинину и попросили инициировать более подробную проработку мер. По мнению гендиректоров компаний, введение стажа для покупки полуавтоматического оружия «повергнет всю отрасль в состояние кризиса» и «поставит на грань закрытия более 75% оружейных магазинов России в течение полугода». В Союзе оружейников отметили, что в России существует около 1000 таких магазинов.

Офицер Росгвардии, который участвовал в разработке поправок в закон, сообщил изданию, что поправки направлены на развитие оружейной отрасли и культуры в России, они будут способствовать повышению защищенности общественных отношений в сфере оборота оружия.

Он отметил, что поправки вступят в силу через год после официального опубликования, поэтому у производителей и магазинов есть время переориентировать бизнес под новые условия. В Росгвардии отметили, что виды оружия, которые уже находятся во владении граждан, останутся у них после вступления поправок в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных