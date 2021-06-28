«Европейский медицинский центр» планирует провести IPO на Мосбирже
Европейский медицинский центр (EMC) намерен разместить глобальные депозитарные расписки на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Каждая ГДР удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании.
Из сообщения следует, что ценные бумаги предложит основной владелец Игорь Шилов (владеет 71,2% компании), а также структуры, связанные с Виктором Харитониным, которому принадлежит «Фармстандарт», Егором Кульковым и Романом Абрамовичем.
Управляющей компанией EMC является United Medical Group CY. Ее основные владельцы, в свою очередь, — INS Holdings Limited Шилова (71,2%), Hiolot Holdings Limited Кулькова (20,8%) и Greenleas International Holdings Ltd Абрамовича (6,9%). Владельцы оставшейся доли не раскрываются. Предполагается, что в результате размещения ГДР Шилов сохранит значительную долю в компании.
Организаторами размещения назначены Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и VTB Capital. По завершении сделки предоставляется опцион в объеме до 15% от общего количества GDR, продаваемых в рамках предложения.
EMC был основан в 1989 г., собственником был французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 г. он продал компанию аптечной сети «36,6», а та в 2008 г. — экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову. В 2020 г. EMC заняла второе место в рейтинге крупнейших медицинских компаний российского Forbes после сети «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). По собственным данным, выручка EMC в прошлом году достигла 241 млн евро, чистая прибыль – 80,6 млн евро.