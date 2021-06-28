«Европейский медицинский центр» планирует провести IPO на Мосбирже

EMC был основан в 1989 г., собственником был французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 г. он продал компанию аптечной сети «36,6», а та в 2008 г. — экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову. В 2020 г. EMC заняла второе место в рейтинге крупнейших медицинских компаний российского Forbes после сети «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). По собственным данным, выручка EMC в прошлом году достигла 241 млн евро, чистая прибыль – 80,6 млн евро.