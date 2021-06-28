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«Европейский медицинский центр» планирует провести IPO на Мосбирже

Ведомости

Европейский медицинский центр (EMC) намерен разместить глобальные депозитарные расписки на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Каждая ГДР удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании.

Из сообщения следует, что ценные бумаги предложит основной владелец Игорь Шилов (владеет 71,2% компании), а также структуры, связанные с Виктором Харитониным, которому принадлежит «Фармстандарт», Егором Кульковым и Романом Абрамовичем. 

Управляющей компанией EMC является United Medical Group CY. Ее основные владельцы, в свою очередь, — INS Holdings Limited Шилова (71,2%), Hiolot Holdings Limited Кулькова (20,8%) и Greenleas International Holdings Ltd Абрамовича (6,9%). Владельцы оставшейся доли не раскрываются. Предполагается, что в результате размещения ГДР Шилов сохранит значительную долю в компании.

Организаторами размещения назначены Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и VTB Capital. По завершении сделки предоставляется опцион в объеме до 15% от общего количества GDR, продаваемых в рамках предложения.

EMC был основан в 1989 г., собственником был французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 г. он продал компанию аптечной сети «36,6», а та в 2008 г. — экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову. В 2020 г. EMC заняла второе место в рейтинге крупнейших медицинских компаний российского Forbes после сети «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). По собственным данным, выручка EMC в прошлом году достигла 241 млн евро, чистая прибыль – 80,6 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных