Книжная сеть «Читай-город» подала иски к 25 арендодателям из-за отказа снижать плату
Российская книжная сеть «Читай-город — Буквоед» подала иски к 25 арендодателям из-за отказа снижать ставки по арендной плате на фоне пандемии, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Как пояснил представитель, иски поданы на основе постановления правительства № 43, которое предполагает право на отсрочку оплаты аренды с марта по сентябрь 2020 г. для всех арендаторов и право на уменьшение арендных ставок для компаний из списка пострадавших отраслей, к которым относится и книжная розница.
Издание отмечает, что компания уже проиграла суды арендодателям в Москве, Новосибирске и Челябинске. Компания ООО «Глобус-Пресс ХХI», которая входит в сеть, проиграла в первой и второй инстанциях суд по помещению в московском ТЦ «Вешняки». Кассационная жалоба будет рассмотрена 8 июля, свидетельствуют данные картотеки дел.
Книжная сеть также проиграла суд и в первой инстанции с ТЦ «Атриум» в Воскресенске. Суд взыскал сети в пользу арендодателя 1,1 млн руб. по встречному иску. Сейчас у сети 667 торговых точек, свидетельствуют данные на сайте компании.