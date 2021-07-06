Книжная сеть «Читай-город» подала иски к 25 арендодателям из-за отказа снижать плату

Как пояснил представитель, иски поданы на основе постановления правительства № 43, которое предполагает право на отсрочку оплаты аренды с марта по сентябрь 2020 г. для всех арендаторов и право на уменьшение арендных ставок для компаний из списка пострадавших отраслей, к которым относится и книжная розница.