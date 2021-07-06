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Книжная сеть «Читай-город» подала иски к 25 арендодателям из-за отказа снижать плату

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Российская книжная сеть «Читай-город — Буквоед» подала иски к 25 арендодателям из-за отказа снижать ставки по арендной плате на фоне пандемии, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. 

Как пояснил представитель, иски поданы на основе постановления правительства № 43, которое предполагает право на отсрочку оплаты аренды с марта по сентябрь 2020 г. для всех арендаторов и право на уменьшение арендных ставок для компаний из списка пострадавших отраслей, к которым относится и книжная розница.

Издание отмечает, что компания уже проиграла суды арендодателям в Москве, Новосибирске и Челябинске. Компания ООО «Глобус-Пресс ХХI», которая входит в сеть, проиграла в первой и второй инстанциях суд по помещению в московском ТЦ «Вешняки». Кассационная жалоба будет рассмотрена 8 июля, свидетельствуют данные картотеки дел. 

Книжная сеть также проиграла суд и в первой инстанции с ТЦ «Атриум» в Воскресенске. Суд взыскал сети в пользу арендодателя 1,1 млн руб. по встречному иску. Сейчас у сети 667 торговых точек, свидетельствуют данные на сайте компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных