«Яндекс» запустил сервис аренды электросамокатов

«Яндекс» пополнил число компаний, предлагающих сервис аренды электросамокатов в России. Так, в конце 2018 г. в Краснодарском крае предпринимателем Андреем Колесником был запущен Urent, который вышел на рынок других регионов, включая Москву, в 2020 г. Сейчас компанией через ООО «Юрентбайк.ру» владеют супруга Колесника Ольга Стефанюк (59,4%), Андрей Азаров (17,7%) и другие физические лица. Выручка Urent в 2020 г., по данным самой компании, составила 800 млн руб.