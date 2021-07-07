«Яндекс» запустил сервис аренды электросамокатов

«Яндекс» запустил сервис аренды электросамокатовПока он будет доступен в нескольких районах Москвы
«Яндекс» в течение сегодняшнего дня запустит сервис аренды электросамокатов в Москве, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
На начальном этапе их можно найти в нескольких районах столицы — в Хамовниках, на Арбате и Якиманке. Однако до конца июля подобный транспорт появится внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) и в некоторых районах за его пределами.
Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение «Яндекс Go» до последней версии, затем нажать в нем кнопку «Город» на главном экране, забронировать транспорт и забрать на парковке. Самокаты отличаются ярко-желтой расцветкой компании.
Стоимость поездки сложится из суммы — 50 руб. за бронь и по 6 руб. за каждую минуту проката. При этом пользователи «Яндекс Плюса» до 31 июля получат 100% кешбэка баллами за первую поездку и 25% — за следующие.
Клиентам доступны электросамокаты модели Ninebot Max Plus. В «Яндексе» уточнили, что они держат заряд в течение пяти часов активной поездки. Максимальная скорость транспорта составляет 20 км/ч. Кроме того, эти самокаты автоматически плавно сбрасывают ее до 15 или 10 км/ч в зонах с плотным потоком людей, вблизи школ и детских садов.
Воспользоваться новым сервисом «Яндекса» можно с 18 лет. Перед первой поездкой клиенты ознакомятся с видеоинструкцией о правилах передвижения на электросамокате.
«Яндекс» пополнил число компаний, предлагающих сервис аренды электросамокатов в России. Так, в конце 2018 г. в Краснодарском крае предпринимателем Андреем Колесником был запущен Urent, который вышел на рынок других регионов, включая Москву, в 2020 г. Сейчас компанией через ООО «Юрентбайк.ру» владеют супруга Колесника Ольга Стефанюк (59,4%), Андрей Азаров (17,7%) и другие физические лица. Выручка Urent в 2020 г., по данным самой компании, составила 800 млн руб.
Фонд АФК «Система» — Sistema SmartTech — вложил 200 млн руб. в Urent. В этом году сервис получил финансирование на 1,2 млрд руб. Среди инвесторов — структуры «Сбера» и «Ситимобил». Последний является партнером сервиса: в приложении «Ситимобила» есть функция аренды электросамокатов Urent. По собственным данным, у компании более 30 000 электросамокатов в Москве, Московской области и еще 19 городах России.
Кроме того, москвичам и жителям еще 17 регионов России доступен сервис Whoosh, в парке которого насчитывается порядка 30 000 самокатов. В начале 2021 г. компания привлекла более $25 млн (около 1,9 млрд руб.) от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитала» и инвестиционной структуры банка «Открытие».
По данным «Спарк-Интерфакс», выручка Whoosh в 2020 г. составила 855,5 млн руб., чистая прибыль — 211,5 млн руб. Крупнейший акционер компании — ее сооснователь Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 44,68% организации. Еще 12,95% владеет структура «ВТБ Капитала», 12,95% — Ip Growth Fund Spc, остальными долями — топ-менеджеры сервиса — Егор Баяндин, Сергей Лаврентьев и Олег Журавлев.