Продажи электросамокатов в России за год выросли втрое

Продажи электросамокатов в России за год выросли втроеС начала года в РФ для розницы поставлено 320 000 электросамокатов
Продажи электросамокатов в России за год выросли в разы, рассказывают «Ведомостям» представители розничных сетей и маркетплейсов. По данным «AliExpress Россия», за последние полгода спрос на эти средства индивидуальной мобильности (СИМ) вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж электросамокатов составила примерно 90% среди оборота всего электротранспорта, представленного на площадке, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
По данным Mobile Research Group, за неполное первое полугодие в Россию для розничных продаж было поставлено около 320 000 электросамокатов против примерно 100 000 годом ранее – поставки увеличились более чем в 3 раза, отмечает ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин: «Количество продавцов самокатов растет – расширился круг магазинов федеральных и региональных торговых сетей, в которых они продаются, ими торгуют салоны сотовой связи, которых в России тысячи, торговые точки на рынках, ранее специализировавшиеся на другой продукции, гипермаркеты и многие другие».