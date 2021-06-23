Продажи электросамокатов в России за год выросли втрое

По данным Mobile Research Group, за неполное первое полугодие в Россию для розничных продаж было поставлено около 320 000 электросамокатов против примерно 100 000 годом ранее – поставки увеличились более чем в 3 раза, отмечает ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин: «Количество продавцов самокатов растет – расширился круг магазинов федеральных и региональных торговых сетей, в которых они продаются, ими торгуют салоны сотовой связи, которых в России тысячи, торговые точки на рынках, ранее специализировавшиеся на другой продукции, гипермаркеты и многие другие».