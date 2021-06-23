Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Продажи электросамокатов в России за год выросли втрое

С начала года в РФ для розницы поставлено 320 000 электросамокатов
Валерий Кодачигов
Попробовавшие арендованный самокат пользователи зачастую стремятся приобрести аналогичный /Евгений Разумный / Ведомости

Продажи электросамокатов в России за год выросли в разы, рассказывают «Ведомостям» представители розничных сетей и маркетплейсов. По данным «AliExpress Россия», за последние полгода спрос на эти средства индивидуальной мобильности (СИМ) вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж электросамокатов составила примерно 90% среди оборота всего электротранспорта, представленного на площадке, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

По данным Mobile Research Group, за неполное первое полугодие в Россию для розничных продаж было поставлено около 320 000 электросамокатов против примерно 100 000 годом ранее – поставки увеличились более чем в 3 раза, отмечает ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин: «Количество продавцов самокатов растет – расширился круг магазинов федеральных и региональных торговых сетей, в которых они продаются, ими торгуют салоны сотовой связи, которых в России тысячи, торговые точки на рынках, ранее специализировавшиеся на другой продукции, гипермаркеты и многие другие».

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных