Петербург ограничит движение прокатных электросамокатов

Основная новация: ограничение скорости движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч — при поездках по тротуарам и местам скопления людей (максимальная скорость самых продвинутых моделей — до 100 км/ч). После 12 июля, когда в Петербурге завершится проведение матчей чемпионата Европы по футболу, по тротуарам можно будет ездить со скоростью 15 км/ч. Самокаты не будут использовать на отдельных, наиболее многолюдных улицах города, — например, на Невском (но только до 12 июля), Малой Морской улице, на Дворцовой и Сенатской площадях, их нельзя будет оставлять возле остановок общественного транспорта, входов в метро и на газонах. Ограничения касаются сервисов кикшеринга, механизм регулирования движения личных электросамокатов остается неясным, сообщил «Ведомостям» представитель комитета по транспорту правительства Петербурга.