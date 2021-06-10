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Петербург ограничит движение прокатных электросамокатов

Правил для личных средств мобильности в стране по-прежнему нет
Анастасия Львова Денис Ильюшенков Илья Виноградов
Андрей Гордеев / Ведомости

Власти Санкт-Петербурга вечером 9 июня договорились с сервисами аренды электросамокатов (кикшеринг — «Ведомости») о введении ограничений на их работу. «Ведомости» ознакомились с новыми правилами использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты, на территории города. Подлинность документа подтвердил участник совещания.

Основная новация: ограничение скорости движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч — при поездках по тротуарам и местам скопления людей (максимальная скорость самых продвинутых моделей — до 100 км/ч). После 12 июля, когда в Петербурге завершится проведение матчей чемпионата Европы по футболу, по тротуарам можно будет ездить со скоростью 15 км/ч. Самокаты не будут использовать на отдельных, наиболее многолюдных улицах города, — например, на Невском (но только до 12 июля), Малой Морской улице, на Дворцовой и Сенатской площадях, их нельзя будет  оставлять возле остановок общественного транспорта, входов в метро и на газонах. Ограничения касаются сервисов кикшеринга, механизм регулирования движения личных электросамокатов остается неясным, сообщил «Ведомостям» представитель комитета по транспорту правительства Петербурга. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных