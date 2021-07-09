Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне сократился на 13% к 2019 году
Российские авиакомпании в июне перевезли на 13% меньше пассажиров, чем в аналогичный период «допандемийного» 2019 г. К июню 2020 г. перевозки выросли почти в четыре раза.
«Российские авиакомпании в июне обслужили 10,9 млн пассажиров», — следует из оперативных данных Росавиации.
Всего за январь — июнь 2021 г. перевезено 43,9 млн пассажиров, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
В июне авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,11 млн пассажиров, S7 — 1,6 млн пассажиров, «Победа» — 1,4 млн, «Россия» — 1,1 млн, «Уральские авиалинии» — 975 000 пассажиров.