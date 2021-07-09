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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне сократился на 13% к 2019 году

Ведомости

Российские авиакомпании в июне перевезли на 13% меньше пассажиров, чем в аналогичный период «допандемийного» 2019 г. К июню 2020 г. перевозки выросли почти в четыре раза.

«Российские авиакомпании в июне обслужили 10,9 млн пассажиров», — следует из оперативных данных Росавиации.

Всего за январь — июнь 2021 г. перевезено 43,9 млн пассажиров, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2020 г.

В июне авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,11 млн пассажиров, S7 — 1,6 млн пассажиров, «Победа» — 1,4 млн, «Россия» — 1,1 млн, «Уральские авиалинии» — 975 000 пассажиров.

Ранее по теме: Росавиацию попросили проверить авиакомпании из-за задержек рейсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных