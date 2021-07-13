Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 млн евро
Управление по вопросам конкуренции Франции сообщило, что корпорация Google была оштрафована на 500 млн евро за невыполнение нескольких судебных постановлений.
«В решении, опубликованном сегодня, орган налагает на Google штраф в размере 500 млн евро за игнорирование нескольких предписаний, вынесенных в рамках его решения о временных мерах в апреле 2020 г.», — говорится в сообщении.
Также следует, что антимонопольный регулятор предписывает Google представить издателям и информационным агентствам, обратившимся в этот орган, предложение о вознаграждении за текущее использование их авторского контента. Регулятор предупреждает компанию о штрафе в 900 млн евро в случае, если Google не сделает такого предложения в течение двух месяцев.
Как сообщало AFP, штраф в 500 млн евро выписан за то, что «корпорация не вела надлежащим образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении за использование контента».
Ранее управление по конкуренции Франции оштрафовало Google на 220 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства. Штраф наложен «за продвижение собственных услуг в сфере интернет-рекламы». В декабре 2019 г. Google обязали выплатить 150 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Всего Google получила от Еврокомиссии более 8 млрд евро штрафов.