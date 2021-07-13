Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 млн евро

Ведомости

Управление по вопросам конкуренции Франции сообщило, что корпорация Google была оштрафована на 500 млн евро за невыполнение нескольких судебных постановлений.

«В решении, опубликованном сегодня, орган налагает на Google штраф в размере 500 млн евро за игнорирование нескольких предписаний, вынесенных в рамках его решения о временных мерах в апреле 2020 г.», — говорится в сообщении.

Также следует, что антимонопольный регулятор предписывает Google представить издателям и информационным агентствам, обратившимся в этот орган, предложение о вознаграждении за текущее использование их авторского контента. Регулятор предупреждает компанию о штрафе в 900 млн евро в случае, если Google не сделает такого предложения в течение двух месяцев.

Как сообщало AFP, штраф в 500 млн евро выписан за то, что «корпорация не вела надлежащим образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении за использование контента».

Ранее управление по конкуренции Франции оштрафовало Google на 220 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства. Штраф наложен «за продвижение собственных услуг в сфере интернет-рекламы». В декабре 2019 г. Google обязали выплатить 150 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Всего Google получила от Еврокомиссии более 8 млрд евро штрафов.

Ранее по теме: Google во Франции оштрафовали на 220 млн евро за нарушение закона о конкуренции

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных