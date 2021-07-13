Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 млн евро

Также следует, что антимонопольный регулятор предписывает Google представить издателям и информационным агентствам, обратившимся в этот орган, предложение о вознаграждении за текущее использование их авторского контента. Регулятор предупреждает компанию о штрафе в 900 млн евро в случае, если Google не сделает такого предложения в течение двух месяцев.