Google во Франции оштрафовали на 220 млн евро за нарушение закона о конкуренции
Управление по конкуренции Франции оштрафовало Google на 220 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
Штраф наложен «за продвижение собственных услуг в сфере интернет-рекламы», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что американская технологическая компания «злоупотребила своим доминирующим положением» на рынке, однако в ходе разбирательства «не оспаривала факты» и «хотела заключить сделку с антимонопольным органом».
С жалобой на американскую компанию в Управление по конкуренции в 2020 г. обратились News Corp Inc., мидиагруппа Le Figaro и группа Rossel La Voix. В итоге управление уличило Google в том, что он предоставил привилегированный режим своим запатентованным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DFP (позволяет издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места), так и в отношении его платформы SSP AdX (организует процессы аукционов, позволяющие издателям продавать рекламное место рекламодателям) в ущерб своим конкурентам и издателям.
«Google предложил управлению изменить способ работы его рекламной службы DFP и платформы продаж AdX», — пояснили в организации.
Это уже не первый крупный штраф, наложенный на Google властями Франции. Так, в декабре 2019 г. Google обязали выплатить 150 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Всего Google получил от Еврокомиссии более 8 млрд евро штрафов. Последний крупный штраф был назначен властями ЕС в июле 2019 г. Ведомство оштрафовало Alphabet (материнская компания Google) на 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением.