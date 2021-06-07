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Google во Франции оштрафовали на 220 млн евро за нарушение закона о конкуренции

Ведомости

Управление по конкуренции Франции оштрафовало Google на 220 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Штраф наложен «за продвижение собственных услуг в сфере интернет-рекламы», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что американская технологическая компания «злоупотребила своим доминирующим положением» на рынке, однако в ходе разбирательства «не оспаривала факты» и «хотела заключить сделку с антимонопольным органом».

С жалобой на американскую компанию в Управление по конкуренции в 2020 г. обратились News Corp Inc., мидиагруппа Le Figaro и группа Rossel La Voix. В итоге управление уличило Google в том, что он предоставил привилегированный режим своим запатентованным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DFP (позволяет издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места), так и в отношении его платформы SSP AdX (организует процессы аукционов, позволяющие издателям продавать рекламное место рекламодателям) в ущерб своим конкурентам и издателям.

«Google предложил управлению изменить способ работы его рекламной службы DFP и платформы продаж AdX», — пояснили в организации.

Это уже не первый крупный штраф, наложенный на Google властями Франции. Так, в декабре 2019 г. Google обязали выплатить 150 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Всего Google получил от Еврокомиссии более 8 млрд евро штрафов. Последний крупный штраф был назначен властями ЕС в июле 2019 г. Ведомство оштрафовало Alphabet (материнская компания Google) на 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных