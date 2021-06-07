Google во Франции оштрафовали на 220 млн евро за нарушение закона о конкуренции

С жалобой на американскую компанию в Управление по конкуренции в 2020 г. обратились News Corp Inc., мидиагруппа Le Figaro и группа Rossel La Voix. В итоге управление уличило Google в том, что он предоставил привилегированный режим своим запатентованным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DFP (позволяет издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места), так и в отношении его платформы SSP AdX (организует процессы аукционов, позволяющие издателям продавать рекламное место рекламодателям) в ущерб своим конкурентам и издателям.