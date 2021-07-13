«Победа» может повысить цены на билеты из-за новых правил медосмотра персонала

По его словам, с 1 апреля этого года бортпроводники проходят дублирующие друг друга медицинские осмотры перед полетом — это специальный осмотр по приказу Минздрава, утвержденный 28 января 2021 г., и стандартная для авиаторов врачебная комиссия. «То есть российские бортпроводники, единственные в мире, проходят сейчас задвоенные медицинские обследования: в рамках ВЛЭК (Врачебно-летная экспертная комиссия) и ещё дополнительно проходят повторно всех тех же врачей и анализы в рамках приказа Минздрава», — пояснил Сабо.