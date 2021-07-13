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«Победа» может повысить цены на билеты из-за новых правил медосмотра персонала

Ведомости

Российский лоукостер «Победа» будет вынуждена поднять цены на авиабилеты не менее чем на 2%, чтобы компенсировать расходы в связи с новыми правилами медосмотра для авиационного персонала. Об этом журналистам рассказал директор по сервису - начальник службы бортпроводников авиакомпании Ласло Сабо.

По его словам, с 1 апреля этого года бортпроводники проходят дублирующие друг друга медицинские осмотры перед полетом — это специальный осмотр по приказу Минздрава, утвержденный 28 января 2021 г., и стандартная для авиаторов врачебная комиссия. «То есть российские бортпроводники, единственные в мире, проходят сейчас задвоенные медицинские обследования: в рамках ВЛЭК (Врачебно-летная экспертная комиссия) и ещё дополнительно проходят повторно всех тех же врачей и анализы в рамках приказа Минздрава», — пояснил Сабо.

Такие проверки, по его словам, создадут для авиакомпании дополнительные расходы — минимум 30 000 руб. на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов. Предположительно неизбежный рост цен составит не менее 2%. Компания призывает исключить «задвоение» осмотров, оставив в силе один из них.

Ранее Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала письмо в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательную вакцинацию или прохождение ПЦР-тестов для экипажей, летающих в регионы, где введено такое требование. Нововведения чреваты сбоями в расписании. Кроме того, в связи с тем что планирование экипажей носит непрерывный по дням характер работы, невозможно обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня, говорилось в письме.

Ранее по теме: Авиакомпании просят отменить проверки пилотов и бортпроводников на COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных