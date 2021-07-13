Чубайс впервые стал акционером АФК «Система»

Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система» вместе со Шнайдером в июне 2020 г. Позже, в декабре того же года, Чубайс покинул «Роснано», которую возглавлял с момента основания в 2008 г. В тот же день правительство России рекомендовало избрать на пост главы «Роснано» первого зампреда коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Кандидатуру последнего предложил президент России Владимир Путин. 4 декабря президент назначил Чубайса на должность своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В Кремле позже назвали это «естественным ротационным процессом».