Чубайс впервые стал акционером АФК «Система»
Специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров АФК «Система», впервые получил долю в корпорации. Это следует из документа, опубликованного Центром раскрытия деловой информации.
«Чубайс Анатолий Борисович. Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,0038%», — говорится в сообщении. По данным на закрытие 12 июля на Мосбирже, стоимость обыкновенной акции АФК составила 30,9 руб. Таким образом, ориентировочная стоимость принадлежащего Чубайсу пакета составляет около 11,3 млн руб. Всего в обращение было выпущено 9,65 трлн акций.
Получил акции также независимый член совета директоров АФК «Система», вошедший в него в прошлом году вместе с Чубайсом, бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер. Его доля составила 0,0041%.
«Вознаграждение в форме обыкновенных акций АФК «Система» было выплачено членам Совета директоров по итогам корпоративного года 2020-2021 согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», — пояснили «Ведомостям» в корпорации.
Контролирующим акционером АФК «Система» является Владимир Евтушенков (59,2% акций). Free float на Лондонской фондовой бирже составляет 10,3%, на Московской бирже — 21,2%. Еще 9,3% ценных бумаг находится во владении компаний группы, членов совета директоров и менеджмента АФК «Система».
Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система» вместе со Шнайдером в июне 2020 г. Позже, в декабре того же года, Чубайс покинул «Роснано», которую возглавлял с момента основания в 2008 г. В тот же день правительство России рекомендовало избрать на пост главы «Роснано» первого зампреда коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Кандидатуру последнего предложил президент России Владимир Путин. 4 декабря президент назначил Чубайса на должность своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В Кремле позже назвали это «естественным ротационным процессом».