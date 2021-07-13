Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Чубайс впервые стал акционером АФК «Система»

Ведомости

Специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров АФК «Система», впервые получил долю в корпорации. Это следует из документа, опубликованного Центром раскрытия деловой информации.

«Чубайс Анатолий Борисович. Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,0038%», — говорится в сообщении. По данным на закрытие 12 июля на Мосбирже, стоимость обыкновенной акции АФК составила 30,9 руб. Таким образом, ориентировочная стоимость принадлежащего Чубайсу пакета составляет около 11,3 млн руб. Всего в обращение было выпущено 9,65 трлн акций.

Получил акции также независимый член совета директоров АФК «Система», вошедший в него в прошлом году вместе с Чубайсом, бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер. Его доля составила 0,0041%.

«Вознаграждение в форме обыкновенных акций АФК «Система» было выплачено членам Совета директоров по итогам корпоративного года 2020-2021 согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», — пояснили «Ведомостям» в корпорации.

Контролирующим акционером АФК «Система» является Владимир Евтушенков (59,2% акций). Free float на Лондонской фондовой бирже составляет 10,3%, на Московской бирже — 21,2%. Еще 9,3% ценных бумаг находится во владении компаний группы, членов совета директоров и менеджмента АФК «Система».

Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система» вместе со Шнайдером в июне 2020 г. Позже, в декабре того же года, Чубайс покинул «Роснано», которую возглавлял с момента основания в 2008 г. В тот же день правительство России рекомендовало избрать на пост главы «Роснано» первого зампреда коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Кандидатуру последнего предложил президент России Владимир Путин. 4 декабря президент назначил Чубайса на должность своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В Кремле позже назвали это «естественным ротационным процессом».

Ранее по теме: Анатолий Чубайс может войти в совет директоров АФК «Система»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных